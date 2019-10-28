|
Науседа ответил Лукашенко по поводу военных США
29.10.2019 12:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что военные США дислоцируются в Литве с целью защитить жителей страны и это делается не с целью запугать Беларусь.
Так он отреагировал на комментарий белорусского президента Александра Лукашенко о том, что тот считает размещение американского военного контингента вблизи границы своей страны демонстрацией силы и ответит на эти действия, однако не станет при этом "бряцать оружием".
«То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО – это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы», – сказал Науседа радиостанции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что военные США дислоцируются в Литве с целью защитить жителей страны и это делается не с целью запугать Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)