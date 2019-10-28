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В Октябрьском начался суд над водителем погрузчика из-за которого на ферме погибла 10-летняя девочка

29.10.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Октябрьского района начали рассматривать уголовное дело о гибели 10-летней девочки на территории фермы «Хоромцы» хозяйства «Поречье-Оресса», сообщила официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.


Фото: Следственный комитет

Перед судом предстанет слесарь-ремонтник местного предприятия. 28 мая мужчина выезжал на погрузчике задним ходом с фермы, зацепил проем ворот установленными на крыше кабины рым-болтами, в результате частично разрушилась фронтальная часть коровника. Обломки упали на стоявшую рядом девочку. От полученных травм ребенок умер.

Во время расследования инцидента сотрудники Следственного комитета установили на предприятии многочисленные нарушения и факты бесхозяйственности.

Эксплуатация погрузчика из-за неисправностей была запрещена, да и в целом из 20 единиц техники предприятия техосмотр прошли только 5. Не единожды руководство хозяйства привлекалось к административной ответственности за допуск к участию в дорожном движении лиц, не имеющих прав.

Уволен директор, исполняющему обязанности главного инженера и инженеру-механику объявлены выговоры.

 
 
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Мужчина выезжал на погрузчике задним ходом с фермы, зацепил проем ворот установленными на крыше кабины рым-болтами, в результате частично разрушилась фронтальная...
 
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