Как купить машину: в кредит, лизинг или за собственные средства?

Источник материала: Mlife

Покупка машины – важный шаг и весомое денежное вложение для каждого человека. Как грамотно распределить средства: купить авто за накопленную сумму, взять в кредит или оформить в лизинг? Про особенности каждого из вариантов рассказали в « Центре кредитования АТЛ ». Компания – крупнейший кредитный брокер в Беларуси с 28 филиалами по всей стране.

Автомобиль за личные накопления







Покупка машины за собственные сбережения означает, что Вам не нужно ни у кого одалживать необходимую сумму, обращаться в банк и т.д. Всю стоимость Вы покрываете с помощью личных денежных средств.

Казалось бы, идеальный вариант. Но отдав все накопления на покупку красивого и современного автомобиля, нужно не забывать про техническое обслуживание и траты, которые предстоят сразу после приобретения четырехколесного друга. Даже если Вы купили машину из салона, ее необходимо после покупки застраховать, поставить на учет, установить сигнализацию. А это осуществляется не бесплатно.

Автомобиль в лизинг







Что такое лизинг автомобиля ? Это, по сути, аренда, при которой арендатор выкупает у компании предмет лизинга периодическими платежами в оговоренный в договоре срок. Выгода покупателя здесь – в системе погашения. Процентные ставки по лизингу обычно ниже, чем по кредиту. Срок также адекватный. К тому же для заключения договора не нужен залог или поручители. В случае нарушения обязательств просто изымается автомобиль.

Однако нужно учитывать некоторый нюанс. Пока Вы выполняете свои обязательства по лизингу, Вы еще не являетесь собственником имущества. Все права принадлежат лизинговой компании. Лишь после успешного завершения договора автомобиль принадлежит Вам на 100%. До этого времени Вы не сможете им распоряжаться – дарить или продавать.

Имейте в виду, многие лизинговые компании требуют от арендатора первоначальный платеж – примерно 20% от стоимости автомобиля

Автомобиль в кредит









Если у Вас нет накопленных средств, а лизинг не вызывает доверия, то можно взять кредит на автомобиль . В банках существует два вида таких предложений – на новое авто и поддержанное. От этого зависят условия и предлагаемая сумма.

К поддержанным автомобилям в понимании банков относятся транспортные средства старше 7 лет с момента выпуска. Однако предложения на них ограничены и процентные ставки выше (сейчас порядка 15%).

Взять кредит на новый автомобиль проще. Банки активно предлагают денежные продукты на приобретение автомобиля на разных условиях – с поручительством и без, с оформлением страхования или без, с залогом или без и т.д.

Сомневаетесь в выборе кредита на автомобиль? Обращайтесь в «Центр кредитования АТЛ».

Что сделает для Вас кредитный брокер?



Проанализирует кредитную историю и оценит финансовые возможности.

Выберет оптимальную кредитную программу.

Проконсультирует по особенностям кредитования в конкретном банке или финансовой организации.

Поможет в подготовке необходимых документов и составлении заявки.

Примет участие в процессе подписания договора.

Будет сопровождать Вас на всех этапах сделки.

Нужен кредит? Не знаете, как оформить автомобиль: в кредит или в лизинг? Оставляйте заявку на сайте, звоните по телефону +375 29 209-00-11 или приходит в офис по адресу: г. Мозырь, пл. Примостовая здание МПКЦ ул. Советская 120, 1-й этаж.



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