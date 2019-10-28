Профсоюзные юристы 31 октября окажут бесплатную правовую помощь

Источник материала: Газета Авангард





Профсоюзные правовые приемы граждан пройдут 31 октября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Более сотни правовых инспекторов труда ФПБ окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

Приемы пройдут как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов. Место и время консультаций можно узнать на интернет-портале ФПБ, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.

Только за первое полугодие профсоюзные юристы на приемах проконсультировали более 2 тыс. человек, дали разъяснения по трудовым и связанным с ними вопросам. По просьбам работников было подготовлено 388 процессуальных и иных документов, в том числе 305 — в судебные органы, 44 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 23 человека. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов за шесть месяцев работникам возвращено более Br900 тыс. незаконно удержанных или невыплаченных сумм.

С ноября 2017 года во время правовых приемов к профсоюзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. Такая форма работы позволяет более оперативно решать проблемы обратившихся. В центре внимания двух структур — соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.-0-