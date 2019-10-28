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Эксперты рассказали, как правильно питаться в ноябре

29.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Эксперты рассказали, как правильно питаться в ноябре

Ноябрь – это момент наступления настоящих холодов, поэтому, чтобы не набрать лишних килограммов, следует пересмотреть свои пищевые привычки.

Какие советы дает эксперт:

1. Не стоит увлекаться жирной пищей, хоть она и начинает казаться очень привлекательной с наступлением холодов. Обилие жирного не лучшим образом сказывается не только на фигуре, но и на здоровье.

2. Помните о том, что важно употреблять овощи и фрукты, поскольку в них содержится масса полезных веществ и антиоксидантов.

3. Старайтесь придерживаться правила 6-ти приемов пищи.

4. Количество красного мяса стоит уменьшить, а вот рыбы и морепродуктов, напротив, стоит увеличить.

5. Пейте нежирный кефир.

6. Введите за правило готовить супы. Лучшими вариантами станут вегетарианские на основе овощей или диетические.

Фото: Pixabay

Источник: Белновости

 
 
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Ноябрь – это момент наступления настоящих холодов, поэтому, чтобы не набрать лишних килограммов, следует пересмотреть свои пищевые привычки. Какие...
 
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