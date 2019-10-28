Врачи - 1500 рублей, учителя - почти 1000. В Беларуси заметно выросли зарплаты бюджетников

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в сентябре заметно выросли средние зарплаты бюджетников. В прошлом месяце она увеличилась на 8,9% и составила 884,6 рубля до уплаты налогов. Эта сумма на 72,2 рубля больше, чем в августе, сообщает Белстат. В августе средняя зарплата бюджетников упала на 26,1 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие заработки у медиков и учителей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какие зарплаты у учителей и врачей

В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата бюджетников в сентябре после уплаты налогов составила около 760 рублей.

В здравоохранении в прошлом месяце средняя зарплата составила 935,7 рубля. Врачи в среднем зарабатывали 1 506,8 рубля, а средний медперсонал — 937,7 рубля (суммы до уплаты налогов). После вычета — 1296 рублей и 806 рублей соответственно.

В образовании в сентябре средняя зарплата составила 802,6 рубля. Учителя зарабатывали 985,4 рубля, а профессоры и преподаватели — 1 353,3 рубля (после уплаты налогов — 847 рубля и 1164 рубля соответственно).

Медики и учителя оказались в лидерах по росту реальных зарплат

При этом образование и здравоохранение оказались в лидерах по росту в сентябре реальных зарплат, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, — на 11,2% и 8,9% к августу соответственно. При этом в целом по стране по всем отраслям реальные заработки в прошлом месяце упали на 1,3%.

В целом в бюджетных организациях реальная зарплата в сентябре выросла на 8,4% по сравнению с августом.

Напомним, в Беларуси второй месяц подряд падает средняя зарплата. В сентябре она сократилась до 1108,5 рубля. Эта сумма на 9,3 рубля меньше, чем месяцем ранее. Напомним, в августе средняя зарплата сократилась на 10,7 рубля.

К чему может привести резкий рост зарплат бюджетников?

Повышение зарплат бюджетников разгоняет инфляцию, отмечали в январе этого года в Нацбанке. Регулятор пояснял, что рост зарплат бюджетников в октябре — декабре 20 198 года провоцировал инфляционное давление. «Снижение в январе — ноябре 2018 года текущих расходов республиканского бюджета в реальном выражении и улучшение структуры расходов республиканского бюджета в целом в определенной степени нейтрализует инфляционное давление, обусловленное ростом заработной платы в бюджетном секторе в 4 квартале 2018 года», — отмечал регулятор.

Напомним, Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

По мнению экспертов, дополнительные расходы государства на повышение зарплат бюджетникам и пенсий связаны с началом предвыборного цикла.

«Предыдущие выборы обошлись без популизма, но тогда и возможности не было. Значительного профицита в бюджете, чтобы раздать деньги электорату, тогда не было, поэтому, ссылаясь на рецессию в экономике, государство вело себя скромно. В этот раз деньги на повышение зарплат бюджетникам появились, поэтому это и делается», — полагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

При этом эксперты ожидают, что с 2021 года, когда в стране завершатся избирательные кампании, возможностей для дальнейшего повышения зарплат бюджетникам не будет. По мнению аналитиков, из-за вероятного сокращения нефтяных доходов в бюджете не будет большого профицита, который мог бы направляться на увеличение социальных выплат.

«Власти будут стремиться верстать его таким образом, чтобы он был бездефицитным. Соответственно, в таких условиях стоит ожидать стабилизации зарплат в бюджетной сфере после выборов, а не их дальнейшего роста», — резюмировал Иосуб.

Как бюджетникам не первый год обещают поднять зарплаты до 80% от средней по стране

Бюджетникам обещают в этом году дважды увеличить зарплату — повышение планируется в мае и сентябре. А с 2020 года работникам бюджетных организаций намерены ввести новую схему расчета зарплат. Главное изменение — тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой, которую намерены увеличить до бюджета прожиточного минимума.

Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников вырастет в 2019 году до 810 рублей. Также в этом году планируется выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране (к слову, выйти на этот показатель планировали в 2018 году). По итогам 2018 года этот показатель составил 77%.

В 2017 году властям не удалось выполнить планы по повышению зарплат бюджетникам. Так, правительство озвучило планы, что к концу 2017 года в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей. В итоге в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная зарплата в 2017 году составила 618,7 рубля, в декабре прошлого года — 769,4 рубля.