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Врачи - 1500 рублей, учителя - почти 1000. В Беларуси заметно выросли зарплаты бюджетников
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в сентябре заметно выросли средние зарплаты бюджетников. В прошлом месяце она увеличилась на 8,9% и составила 884,6 рубля до уплаты налогов. Эта сумма на 72,2 рубля больше, чем в августе, сообщает Белстат. В августе средняя зарплата бюджетников упала на 26,1 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие заработки у медиков и учителей.
Какие зарплаты у учителей и врачей
В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата бюджетников в сентябре после уплаты налогов составила около 760 рублей.
В здравоохранении в прошлом месяце средняя зарплата составила 935,7 рубля. Врачи в среднем зарабатывали 1 506,8 рубля, а средний медперсонал — 937,7 рубля (суммы до уплаты налогов). После вычета — 1296 рублей и 806 рублей соответственно.
В образовании в сентябре средняя зарплата составила 802,6 рубля. Учителя зарабатывали 985,4 рубля, а профессоры и преподаватели — 1 353,3 рубля (после уплаты налогов — 847 рубля и 1164 рубля соответственно).
Медики и учителя оказались в лидерах по росту реальных зарплат
При этом образование и здравоохранение оказались в лидерах по росту в сентябре реальных зарплат, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, — на 11,2% и 8,9% к августу соответственно. При этом в целом по стране по всем отраслям реальные заработки в прошлом месяце упали на 1,3%.
В целом в бюджетных организациях реальная зарплата в сентябре выросла на 8,4% по сравнению с августом.
Напомним, в Беларуси второй месяц подряд
К чему может привести резкий рост зарплат бюджетников?
Повышение зарплат бюджетников разгоняет инфляцию,
Напомним, Международный валютный фонд
По
«Предыдущие выборы обошлись без популизма, но тогда и возможности не было. Значительного профицита в бюджете, чтобы раздать деньги электорату, тогда не было, поэтому, ссылаясь на рецессию в экономике, государство вело себя скромно. В этот раз деньги на повышение зарплат бюджетникам появились, поэтому это и делается», — полагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
При этом эксперты ожидают, что с 2021 года, когда в стране завершатся избирательные кампании, возможностей для дальнейшего повышения зарплат бюджетникам не будет. По мнению аналитиков, из-за вероятного сокращения нефтяных доходов в бюджете не будет большого профицита, который мог бы направляться на увеличение социальных выплат.
«Власти будут стремиться верстать его таким образом, чтобы он был бездефицитным. Соответственно, в таких условиях стоит ожидать стабилизации зарплат в бюджетной сфере после выборов, а не их дальнейшего роста», — резюмировал Иосуб.
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