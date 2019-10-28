Власти хотят превратить ломбарды в комиссионки. Белорусы смогут сдавать свои вещи для продажи

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в апреле 2020 года в силу вступит указ «О предоставлении и привлечении займов». Этот документ регулирует некоторые вопросы предоставления микрозаймов. Изменения коснутся и деятельности ломбардов. Они, объясняют эксперты, станут больше похожи на комиссионные магазины, а не на классические ломбарды.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В частности, этот указ расширяет список разрешенных видов деятельности для ломбардов.

— Ломбарды получили право осуществлять комиссионную торговлю, хранение вещей, скупку движимого имущества для его дальнейшей реализации, — комментирует Дмитрий Набздоров, начальник главного управления регулирования некредитных финансовых органиаций Нацбанка. — Все это должно благотворно повлиять на экономическую составляющую деятельности лобардов, поскольку эти виды деятельности можно осуществлять при сопоставимых или более низких операционных затратах.

Председатель правления Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций Иван Радюкевич отмечает, что необходимость трансформации ломбардов назрела достаточно давно.

— Имея в данный момент массу возможностей получить овердрафт, странно обращаться в ломбард за короткими займами. Но еще с советских времен у ломбарда есть социальная функция. Он нужен для того, чтобы снимать социальную напряженность. Когда-то ломбарды были в обязательном перечне бытовых услуг, чтобы человек, у которого больше нет возможности взять где-то денег, не пошел заниматься противоправной деятельностью, а мог принести в ломбард свое имущество, получить деньги и закрыть свою дыру, — объясняет Иван Радюкевич. — К сожалению, у нас пока есть люди, которым недоступны банковские продукты. Их становится все меньше, но пока они есть, ломбарды в своем самом примитивном виде должны оставаться. Однако после этого указа это будут уже скорее комиссионные магазины и магазины товаров, бывших в употреблении.

Иван Радюкевич перечисляет несколько опций, которые будут доступны в обновленных ломбардах. Это традиционная возможность получить заем под залог своего имущества, а также возможность продать свое имущество или оставить его на комиссионную продажу.

— Это очень хорошо, потому что у человека появляется выбор, — комментирует Иван Радюкевич.

Еще одно важное изменение коснется автоломбардов. Теперь машиной, сданной в ломбард, можно будет продолжать пользоваться.

— Автоломбарды смогут предоставлять гражданам займы под залог автомобиля, а не под заклад. Этот автомобиль может не оставаться на стоянке, принадлежащей ломбарду, а пользователь может продолжать ездить на своем автомобиле и исполнять обязательства по займу, — говорит Дмитрий Набздоров.

Эксперты отмечают, что благодаря такому новшеству услуги автоломбардов могут подешеветь, поскольку им не придется оплачивать стоянку.