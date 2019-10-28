Случчанин стал бездомным в Воронеже - его пытаются вернуть домой

Источник материала: Слуцк Город





Осознав всё, мать расплакалась



Вечером, 28 октября, в нашу группу во Вконтакте пришло сообщение с просьбой опубликовать пост . Автор публикации, Максим, просил помочь разыскать случчанку, сын которой проживает в Воронеже и нуждается в срочной помощи. Информацию он получил от человека из России. SlutskGorod связался с первоисточником и выяснил, что на самом деле случилось.

Накануне публикации Максиму на мобильный поступил звонок из России. Человека на другом конце провода он не знал. Мужчина представился Феликсом и вкратце объяснил суть проблемы.

— Он сказал, что у него есть знакомый из Слуцка, Игорь, который потерял жильё и сейчас ночует, где придётся. Поэтому срочно нужно найти его родственников. Вышел на меня через общую знакомую в Одноклассниках, которая дала мой номер. Но я сам три года назад переехал в Минск и не знаю, чем помочь. Поэтому обратился к вам, — рассказал парень.

Корреспондент SG связалась с Феликсом. Как выяснилось, Игорь работал долго время в аэропорту Воронежа и жил в общежитии. Феликс был его соседом и знает мужчину лично.

— Игорю примерно 55 лет, он сейчас в крайне тяжелом жизненном положении, ведь попросту оказался на улице. Новое руководство аэропорта его попросило освободить жилплощадь, якобы за долги. После того, как Игорь ушёл из аэропорта, он занялся бизнесом, и все 90-е годы был бизнесменом. Спустя время дела пошли неважно, появились долги, за жильё платить было нечем и, как результат, он остался на улице.

Семьи у Игоря нет, идти ему некуда, а поиски новой работы не дали результата. Изредка его подкармливали неравнодушные жильцы общежития, кто-то давал вещи. Комендант общежития пытался устроить его в приют, но почему-то мужчина оттуда ушёл.

Кроме того Феликс сказал, что хотел оплатить Игорю билет до Минска, но побоялся, что после перенесённого заболевания, сам он не долетит до дома.

— Недавно Игорь перенёс микроинсульт, но вроде выкарабкался. Я пытался связаться с его родными, но мать в силу возраста толком не поняла, что от неё хотят. Надежда, что человеку помогут, очень мала. Но, если он нужен родственникам, пусть его заберут отсюда.





Утром во вторник администратор SlutskGorod отправился к матери Игоря, Галине. Пожилая женщина проживает одна, детей у неё больше нет. До сегодняшнего дня она считала, что с сыном всё хорошо.

Женщина далека от интернета, у неё нет мобильного телефона, и она не понимает, что делать в таких ситуациях. Она ждёт сына и просит помочь доставит его домой.

В настоящий момент решается вопрос о возвращении Игоря в Беларусь.

Мы обращаемся к неравнодушным случчанам: если у вас есть возможность помочь или посодействовать в отправке Игоря на Родину, просим вас написать автору материала или администратору (+37529-125-66-96). По нашим сведениям, у мужчины есть доступный номер мобильного телефона и паспорт.



Ольга Кононович, Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by