ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Случчанин стал бездомным в Воронеже - его пытаются вернуть домой

29.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Случчанин стал бездомным в Воронеже - его пытаются вернуть домой

    Осознав всё, мать расплакалась

Вечером, 28 октября, в нашу группу во Вконтакте пришло сообщение с просьбой опубликовать пост. Автор публикации, Максим, просил помочь разыскать случчанку, сын которой проживает в Воронеже и нуждается в срочной помощи. Информацию он получил от человека из России. SlutskGorod связался с первоисточником и выяснил, что на самом деле случилось.

Накануне публикации Максиму на мобильный поступил звонок из России. Человека на другом конце провода он не знал. Мужчина представился Феликсом и вкратце объяснил суть проблемы.

— Он сказал, что у него есть знакомый из Слуцка, Игорь, который потерял жильё и сейчас ночует, где придётся. Поэтому срочно нужно найти его родственников. Вышел на меня через общую знакомую в Одноклассниках, которая дала мой номер. Но я сам три года назад переехал в Минск и не знаю, чем помочь. Поэтому обратился к вам,  рассказал парень.

Корреспондент SG связалась с Феликсом. Как выяснилось, Игорь работал долго время в аэропорту Воронежа и жил в общежитии. Феликс был его соседом и знает мужчину лично.

— Игорю примерно 55 лет, он сейчас в крайне тяжелом жизненном положении, ведь попросту оказался на улице. Новое руководство аэропорта его попросило освободить жилплощадь, якобы за долги. После того, как Игорь ушёл из аэропорта, он занялся бизнесом, и все 90-е годы был бизнесменом. Спустя время дела пошли неважно, появились долги, за жильё платить было нечем и, как результат, он остался на улице.

Семьи у Игоря нет, идти ему некуда, а поиски новой работы не дали результата. Изредка его подкармливали неравнодушные жильцы общежития, кто-то давал вещи. Комендант общежития пытался устроить его в приют, но почему-то мужчина оттуда ушёл.

Кроме того Феликс сказал, что хотел оплатить Игорю билет до Минска, но побоялся, что после перенесённого заболевания, сам он не долетит до дома.

— Недавно Игорь перенёс микроинсульт, но вроде выкарабкался. Я пытался связаться с его родными, но мать в силу возраста толком не поняла, что от неё хотят. Надежда, что человеку помогут, очень мала. Но, если он нужен родственникам, пусть его заберут отсюда.

Случчанин стал бездомным в Воронеже - его пытаются вернуть домой

Утром во вторник администратор SlutskGorod отправился к матери Игоря, Галине. Пожилая женщина проживает одна, детей у неё больше нет. До сегодняшнего дня она считала, что с сыном всё хорошо.

Женщина далека от интернета, у неё нет мобильного телефона, и она не понимает, что делать в таких ситуациях. Она ждёт сына и просит помочь доставит его домой.

В настоящий момент решается вопрос о возвращении Игоря в Беларусь.

Мы обращаемся к неравнодушным случчанам: если у вас есть возможность помочь или посодействовать в отправке Игоря на Родину, просим вас написать автору материала или администратору (+37529-125-66-96). По нашим сведениям, у мужчины есть доступный номер мобильного телефона и паспорт.


Ольга Кононович, Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семьи у Игоря нет, идти ему некуда, а поиски новой работы не дали результата. Изредка его подкармливали неравнодушные жильцы общежития, кто-то давал вещи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотосессия на милицейской машине обернулась уголовным делом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика