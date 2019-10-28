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Раскрасили черно-белые фото Горок. Смотрите, что получилось
29.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С помощью нейросети мы добавили яркости на черно-белые фотографии
Улица Интернациональная (сегодня – Якубовского), 1970-е
Улица Бруцеро-Ерофеевская после ливня, июнь 1972 года
Слобода, 23 июля 1941 года
Первомайская колонна БСХА, 1980 год
1973 год, маршал Иван Якубовский и генерал армии ПНР Войцех Ярузельский в Горках
1 мая в Горках, 1967 год
Дом пионеров, 60-е
Команда БСХА по баскетболу, 1981 год
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С помощью нейросети мы добавили яркости на черно-белые фотографии старых Горок. Это первый выпуск проекта по раскрашиванию ч/б снимков нашего города. Улица...
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