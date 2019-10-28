Как и когда нужно заплатить земельный налог и налог на недвижимость

Источник материала: Горецкий вестник

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области напоминает, что физические лица, которым принадлежат объекты недвижимости и земельные участки (за исключением лиц, имеющих право на льготу), должны уплатить земельный налог и налог на недвижимость, арендную плату за землю. Срок уплаты данных платежей истекает 15 ноября.





В целях рационального использования семейного бюджета, стоит задуматься об уплате налогов частями, заблаговременно, до наступления установленного законодательством срока.

Уплата налогов может производиться любым удобным для плательщика способом: наличными денежными средствами через банк, оператора почтовой связи, в поселковом, сельском исполнительном и распорядительном органе, в порядке безналичных расчетов через интернет-банкинг, инфо-киоск.

Оплатить имущественные налоги через интернет-банкинг позволяет, в том числе, электронный сервис «Личный кабинет» на портале Министерства по налогам и сборам.

Для того чтобы воспользоваться указанной услугой, необходим идентификационный код, который можно получить в любой налоговой инспекции, необходимо иметь при себе паспорт. Впоследствии, используя полученные логин и пароль и войдя в «Личный кабинет», физическое лицо сможет получать информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; о наличии переплат; о задолженности по налогам перед бюджетом; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц, подоходного налога с физических лиц, оплачивать налоги посредством интернет-банкинга, записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет без личного визита в налоговую инспекцию.

Перечень услуг, предоставляемых интернет-сервисом, постоянно расширяется. Все услуги по регистрации и использованию «Личного кабинета» абсолютно бесплатны.

За неуплату или неполную уплату налагается штраф в соответствии со статьей 13.6 КоАП Республики Беларусь. Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке с начислением пени за каждый календарный день просрочки.

Пресс-центр инспекции МНС РБ по Могилевской области