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Как и когда нужно заплатить земельный налог и налог на недвижимость

29.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области напоминает, что физические лица, которым принадлежат объекты недвижимости и земельные участки (за исключением лиц, имеющих право на льготу), должны уплатить земельный налог и налог на недвижимость, арендную плату за землю. Срок уплаты данных платежей истекает 15 ноября.

 

Как и когда нужно заплатить земельный налог и налог на недвижимость

 

 

В целях рационального использования семейного бюджета, стоит задуматься об уплате налогов частями, заблаговременно, до наступления установленного законодательством срока.

Уплата налогов может производиться любым удобным для плательщика способом: наличными денежными средствами через банк, оператора почтовой связи, в поселковом, сельском исполнительном и распорядительном органе, в порядке безналичных расчетов через интернет-банкинг, инфо-киоск.

Оплатить имущественные налоги через интернет-банкинг позволяет, в том числе, электронный сервис «Личный кабинет» на портале Министерства по налогам и сборам.

Для того чтобы воспользоваться указанной услугой, необходим идентификационный код, который можно получить в любой налоговой инспекции, необходимо иметь при себе паспорт. Впоследствии,  используя полученные логин и пароль и войдя в «Личный кабинет», физическое лицо сможет получать информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; о наличии переплат; о задолженности по налогам перед бюджетом; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц, подоходного налога с физических лиц, оплачивать налоги посредством интернет-банкинга, записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет без личного визита в налоговую инспекцию.

Перечень услуг, предоставляемых интернет-сервисом, постоянно расширяется. Все услуги по регистрации и использованию «Личного кабинета» абсолютно бесплатны.

За неуплату или неполную уплату налагается штраф в соответствии со статьей 13.6 КоАП Республики Беларусь. Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке с начислением пени за каждый календарный день просрочки.

 

Пресс-центр инспекции МНС РБ по Могилевской области


 
 
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  Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области напоминает, что физические лица, которым принадлежат объекты недвижимости и земельные участки...
 
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