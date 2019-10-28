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Обнародован график встреч кандидата в депутаты Палаты представителей Валентины Бегебы

29.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Обнародован график встреч кандидата в депутаты Палаты представителей Валентины БегебыГрафик проведения встреч с населением и трудовыми коллективами
Пинского района и г. Пинска
кандидата в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
Бегебы Валентины Константиновны


п/п		 Название  организации Дата Место
1 ОАО «Лопатино»

28.10.2019
9.00 – 10.00

 Мехдвор
2 ОАО «Ласицк»

29.10.2019
8.00 – 9.00

 Мехдвор
3 ОАО «Охово»

30.10.2019
9.00 – 10.00

 Мехдвор
4 ГУО Средняя школа № 11 г. Пинска»

30.10.2019
15.00 – 16.00

 Актовый зал
5 ГУО «Оснежицкий ясли-сад Пинского района»

31.10.2019
10.30 – 11.15

 Актовый зал
6 Отдел по образованию Пинского райисполкома

31.10.2019
11.30 – 12.15

 Актовый зал
7 Филиал «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»

01.11.2019
8.00 – 9.00

 Мехдвор
8 Филиал «Инфекционная больница «Молотковичи»

03.11.2019
9.00 – 10.00

 Актовый зал
9 ОАО «Молотковичи»

04.11.2019
8.00 – 9.00

 Мехдвор
10 ГУО «Средняя школа № 18 г. Пинска»

04.11.2019
9.00 – 10.00

 Актовый зал
11 ГУО «Средняя школа № 14 г. Пинска»

05.11.2019
10.00 – 11.00

 Актовый зал
12 ОАО «Новодворское-Агро»

06.11.2019
8.00 – 9.00

 Мехдвор
13 ГУО «Средняя школа № 17 г. Пинска»

06.11.2019
11.00 – 12.00

 Актовый зал
14

Филиал ПМК-58,
Филиал ЦРМ ОАО «Пинксводстрой»

11.11.2019
8.00 – 9.00

 Пинковичский  СДК
15 ОАО «Рыбхоз Полесье»

11.11.2019
8.00 – 9.00

 Актовый зал
16 ОАО «Валище»

13.11.2019
8.15 – 9.15

 Мехдвор
17 ГУО «Средняя школа № 10 г. Пинска»

13.11.2019
16.00 – 17.00

 Актовый зал
18 ОАО «Логишин»

15.11.2019
8.15 – 9.15

 Мехдвор
 
 
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