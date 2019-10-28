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Обнародован график встреч кандидата в депутаты Палаты представителей Валентины Бегебы
29.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
График проведения встреч с населением и трудовыми коллективами
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> График проведения встреч с населением и трудовыми коллективами Пинского района и г. Пинска кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания...
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