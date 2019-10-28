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Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?

29.10.2019 13:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О Беловежской Пуще и её легендарных обитателях складывали стихи. Ещё в XVI веке Микола Гусовский написал свою «Песнь о зубре» – и не просто рассказал об этих древнейших животных, но и связал их с судьбой родного края и народа. Даже в описании зубра узнаётся характер белоруса, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране»

Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?

«Людзей не кране, як яго не зачэпяць:
Толькі няспынна глядзіць, рух найменшы цікуе,
Пільна на варце стаіць і сябе, і сямейкі».

Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?

Сейчас зубр считается неофициальным символом Беларуси – мощный, невозмутимый, излучающий жизненную энергию. А ведь мы могли его вовсе не увидеть – век назад эти животные были на грани вымирания. Именно здесь, в Пуще спасли этот вид, 70 лет восстанавливали популяцию!

Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?

Пущанский исполин – зверь осторожный. Любой шум может его спугнуть, а бегает зубр, несмотря на вес в тонну, с приличной скоростью – 50 километров в час! А прыгает на 2 метра в высоту!

Зубров в Беларуси можно увидеть не только в Беловежской Пуще, его изображение встречается повсюду. Он может быть миниатюрным сувениром и гигантской конструкцией.

Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?

Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?

Памятники-зубры установлены по всей нашей стране. Они сделаны из самых разнообразных материалов. Самый большой – 70-тонный металлический, который находится рядом с трассой «Брест-Москва».

Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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О Беловежской Пуще и её легендарных обитателях складывали стихи. Ещё в XVI веке Микола Гусовский написал свою «Песнь о зубре» – и не просто рассказал об этих...
 
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