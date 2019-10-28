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«Хуже лечить мы не стали». Почему белорусы больше всего жалуются на врачей и правоохранителей

29.10.2019 12:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сейчас по количеству жалоб лидируют две сферы: это правоохранительные органы и министерство здравоохранения. Люди стали больше жаловаться или мы их стали хуже лечить?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Хуже лечить мы не стали, поскольку мы только что с Вами обсуждали проблему, насколько развивается сегодня медицина и какие возможности она сегодня имеет. Наверное, немножко так изменилось отношение к медицине наших пациентов, изменилось отношение общества.

Вадим Щеглов:
Каким образом?

«Хуже лечить мы не стали». Почему белорусы больше всего жалуются на врачей и правоохранителей

Александр Мрочек:
Наверное, то, что раньше медицина не чувствовала такой юридической ответственности, скорее, это была моральная ответственность, сегодня она уже становится юридической в большей степени. Поскольку подписываются договора со страховыми компаниями на обеспечение того или иного вида медицинских услуг. Не совсем, может быть, идёт чёткое разъяснение – оно и раньше не было. Я сейчас стараюсь, чтобы в нашем центре, во всяком случае, это исполнялось. То есть идёт обсуждение с пациентом всех возможных осложнений и рисков, сопряжённых с предстоящей операцией.

Вадим Щеглов:
Александр Геннадиевич, если бы тот случай со смертью вашей первой пациентки, где Вы её не додиагностировали, проецировать на современность, Вас бы забросали судебными исками?

«Завотделением сказал: «Ну, что? Иди – объясняй родственникам». Мрочек рассказал, как у него впервые умер пациент

Александр Мрочек:
Я думаю, да. При желании, естественно, родственников.

Вадим Щеглов:
В Америке это достаточно развито – там есть профессиональная ответственность, она достаточно серьёзная. И это приходит к нам?

Александр Мрочек:
Да. Это приходит к нам. Я бы не сказал, что это так плохо. Всё-таки, когда речь идёт о более тщательном разборе и подходе, при соблюдении всех правил и протоколов, это никогда лишним не бывает. Это хорошая учёба.

Вадим Щеглов:
Но врачам приходится работать тогда в новой действительности?

Александр Мрочек:
Ну, никуда не денешься. Чем больше государство становится правовым, тем, естественно, затрагивает все сферы длительности, в том числе, и медицину.

Люди в материале: Александр Мрочек
 
 
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Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Сейчас по количеству жалоб лидируют две сферы: это...
 
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