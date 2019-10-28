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В Гомеле компания устроила фотосессию на милицейском ВАЗе. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В отношении молодых людей, которые приняли участие в фотосессии на милицейском автомобиле в Гомеле, возбуждено уголовное дело.
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Компания, которая отдыхала рядом, увидела, что к магазину направились милиционеры. Молодые люди подошли к служебному автомобилю ВАЗ и устроили около него фотосесиию – двое позировали, третий был фотографом.
Сначала парни прислонились к транспортному средству, потом залезли на капот, а один из молодых людей – забрался на крышу.
Затем компания уехала.
Милиционерам о выходке парней сообщил очевидец. О происшествии было доложено оперативному дежурному. Была вызвана следственно-оперативная группа. На крыше и капоте были обнаружены вмятины, царапины и следы обуви.
Автомобиль, на котором уехала компания, был задержан. К этому времени один из парней разместил сделанное фото в Instagram.
Фото: МВД
Обоим парням по 23 года. Они неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».
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Новости Беларуси. В отношении молодых людей, которые приняли участие в фотосессии на милицейском автомобиле в Гомеле, возбуждено уголовное дело. По информации...
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