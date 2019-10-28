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В Гомеле компания устроила фотосессию на милицейском ВАЗе. Возбуждено уголовное дело

29.10.2019 12:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В отношении молодых людей, которые приняли участие в фотосессии на милицейском автомобиле в Гомеле, возбуждено уголовное дело.  

По информации МВД, инцидент произошел ночью 17 октября. В одном из гипермаркетов сработала тревожная кнопка, и к объекту приехал наряд Центрального отдела Департамента охраны.  

Компания, которая отдыхала рядом, увидела, что к магазину направились милиционеры. Молодые люди подошли к служебному автомобилю ВАЗ и устроили около него фотосесиию – двое позировали, третий был фотографом.  

В Гомеле компания устроила фотосессию на милицейском ВАЗе. Возбуждено уголовное дело
Фото: МВД

Сначала парни прислонились к транспортному средству, потом залезли на капот, а один из молодых людей – забрался на крышу.  

Затем компания уехала.  

Милиционерам о выходке парней сообщил очевидец. О происшествии было доложено оперативному дежурному. Была вызвана следственно-оперативная группа. На крыше и капоте были обнаружены вмятины, царапины и следы обуви.  

Автомобиль, на котором уехала компания, был задержан. К этому времени один из парней разместил сделанное фото в Instagram.  

В Гомеле компания устроила фотосессию на милицейском ВАЗе. Возбуждено уголовное делоФото: МВД

Обоим парням по 23 года. Они неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».  

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Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В отношении молодых людей, которые приняли участие в фотосессии на милицейском автомобиле в Гомеле, возбуждено уголовное дело.   По информации...
 
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