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Такой бы сделал 5-летний ребёнок. Женщина заказала торт на свадьбу, а он чуть не испортил торжество

29.10.2019 11:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мама невесты заказала торт, но его финальный вид оставляет желать лучшего. Дело в том, что он выглядит абсолютно не так, как на картинке.

Лорейн из Великобритании заказала торт на свадьбу своей дочери. Он должен был быть трехуровневым шедевром с цветами, жемчугом и металлическим блеском, пишет Metro. Женщина оставила кондитеру точное фото, как должен выглядеть торт на торжестве. 

Такой бы сделал 5-летний ребёнок. Женщина заказала торт на свадьбу, а он чуть не испортил торжество
Фото: Facebook

Когда Лорейн забрала готовый результат, она была в шоке. Дело в том, что торт был противоположностью того, который был изображен на картинке. Изделие почему-то было наклонено на бок и держалось на шпажках для кебаба. На нем не было цветов и жемчуга, но он был украшен несъедобным блеском для ремесленников.

Такой бы сделал 5-летний ребёнок. Женщина заказала торт на свадьбу, а он чуть не испортил торжество
Фото: Facebook

Женщина написала в своем посте, что такой торт запросто может сделать даже пятилетний ребенок. Лорейн посоветовала пользователям соцсети не заказывать кондитерские изделия у этого мастера. Они пришли в ужас от фотографий праздничного изделия.   

Ситуацию спас шеф-повар отеля: они с Лорейн купили торт, а затем украсили его глазурью и цветами.

Недавно невеста заказала эффектный торт на свадьбу. Она хотела увидеть в финале сладость в форме павлина – здесь подробнее.  

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Мама невесты заказала торт, но его финальный вид оставляет желать лучшего. Дело в том, что он выглядит абсолютно не так, как на картинке. Лорейн из Великобритании...
 
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