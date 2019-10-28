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Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике

29.10.2019 11:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Коста-Рике туристам запретят делать фото с дикими животными и птицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике

Кампанию «Остановите селфи с животными» запустило министерство охраны окружающей среды. По мнению главы ведомства, попытки сфотографировать представителей фауны могут спровоцировать стресс у животных и подвергнуть риску жизнь путешественников.

Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике

Для желающих сфотографироваться с ленивцами, обезьянами и туканами, власти страны разместят чучела в аэропортах и других часто посещаемых местах.

Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике

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Новости мира. В Коста-Рике туристам запретят делать фото с дикими животными и птицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кампанию «Остановите селфи с...
 
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