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В Минске при пожаре в девятиэтажке эвакуированы три человека

29.10.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске при пожаре в девятиэтажном доме были эвакуированы три человека.  

По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 октября. Жилец подъезда дома по улице Артема сообщил о дыме из квартиры на первом этаже.  

По прибытии на место вызова подразделения МЧС по внешним признакам ничего не наблюдалось.  

В Минске при пожаре в девятиэтажке эвакуированы три человека
Фото: МЧС

Было установлено, что в коридоре квартиры на первом этаже произошло загорание имущества.  

По штурмовой лестнице был спасен 56-летний муж хозяйки квартиры, который был госпитализирован с ожогами 1-3 степени, термоингаляционной травмой дыхательных путей, отравлением продуктами горения.  

Из соседней квартиры были эвакуированы три человека, среди которых двое детей.  

В Минске при пожаре в девятиэтажке эвакуированы три человека
Фото: МЧС

В результате возгорания было повреждено имущество в коридоре на площади 4 кв.м., закопчена квартира.  

Устанавливается причина пожара.  

На минувшей неделе в одном из торговых центров Минска горел хлебобулочный цех – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске при пожаре в девятиэтажном доме были эвакуированы три человека.   По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 октября. Жилец...
 
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