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Британец погиб, застряв в дымовой трубе
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Мужчина, застрявший в дымовой трубе на северо-западе Великобритании, скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне прохожие услышали крики, которые доносились от трубы бывшей хлопчатобумажной фабрики в городе Карлайл. К спасению мужчины были привлечены полиция, пожарные, береговая охрана, горные спасатели, дроны и вертолет.
15 часов спасатели пытались извлечь британца из ловушки, однако когда это удалось, мужчина был уже мёртв. Предположительно, причиной гибели стало переохлаждение.
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Новости Великобритании. Мужчина, застрявший в дымовой трубе на северо-западе Великобритании, скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне...
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