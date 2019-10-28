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Британец погиб, застряв в дымовой трубе

29.10.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Мужчина, застрявший в дымовой трубе на северо-западе Великобритании, скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британец погиб, застряв в дымовой трубе

Накануне прохожие услышали крики, которые доносились от трубы бывшей хлопчатобумажной фабрики в городе Карлайл. К спасению мужчины были привлечены полиция, пожарные, береговая охрана, горные спасатели, дроны и вертолет.

Британец погиб, застряв в дымовой трубе

15 часов спасатели пытались извлечь британца из ловушки, однако когда это удалось, мужчина был уже мёртв. Предположительно, причиной гибели стало переохлаждение.

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Новости Великобритании. Мужчина, застрявший в дымовой трубе на северо-западе Великобритании, скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне...
 
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