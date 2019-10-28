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На каждого минчанина приходится 17 квадратных метров зелени. Это много или мало?
Источник материала: СТВ
Есть такой термин «уровень озелененности»: что это такое и насколько у нас с этим хорошо, узнали в программе
Андрей Кузьмич, заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Например, в городах юга Европы, таких, как Барселона, доля озелененности на одного человека составляет всего 3-4 метра квадратных, при этом в городах, которые расположены на севере Европы: в Бельгии, в Финляндии – на одного человека может приходиться более 100 метров квадратных озелененных территорий.
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Есть такой термин «уровень озелененности»: что это такое и насколько у нас с этим хорошо, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
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