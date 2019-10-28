Удержит или нет? Угри попытались вырвать добычу из клешней краба (как думаете, получилось?)

Источник материала: Tut.by

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сняли на видео схватку двух угрей и краба на дне Атлантического океана. Хищные рыбы попытались отобрать у краба его добычу, но это оказалось совсем не просто! Все действие происходило на глубине около 1000 метров: оцените, как это выглядит со стороны.