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Удержит или нет? Угри попытались вырвать добычу из клешней краба (как думаете, получилось?)
Источник материала: Tut.by
Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сняли на видео схватку двух угрей и краба на дне Атлантического океана. Хищные рыбы попытались отобрать у краба его добычу, но это оказалось совсем не просто! Все действие происходило на глубине около 1000 метров: оцените, как это выглядит со стороны.
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Все происходило на глубине около 1000 метров!
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