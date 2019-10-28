Ради фото в Instagram беларусы залезли на машину милиции. Им могут дать 6 лет колонии

Источник материала: KYKY

Парни из Гомеля ночью залезли на милицейскую машину и сделали фото на корточках. Его успели выложить в Instagram, а милиция в лучших традициях отреагировала, сообщает пресс-служба МВД.

Как всё было

Ребята увидели, что милиционеры покинули авто и пошли в гипермаркет. Двое сразу забрались на капот (чуть позже — на крышу ВАЗа) и стали позировать, а третий фотографировал. Теперь публикацию, которой успели поделиться в Instagram, пришили к делу.

Несмотря на позднее время, сотрудникам милиции об инциденте доложил очевидец. Те, в свою очередь, рассказали о случившемся оперативному дежурному, а он уже вызвал следственно-оперативную группу. На место приехал эксперт: он нашел вмятины на крыше и капоте автомобиля, царапины, а также следы обуви парней.

Как теперь будет

Все данные о том, как выглядели парни, передали в милицейский эфир. Вскоре машину, на которой ребята катались по городу, остановили рядом с гомельским ж/д вокзалом. Вчера на молодых людей завели уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Им грозит до шести лет колонии.