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В Березинском районе фура насмерть сбила велосипедиста

29.10.2019 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами фуры в Березинском районе, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


По информации инспекторов, авария произошла 28 октября, около 19.10, вблизи деревни Василевщина. 40-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе Минск — Могилев и на 130-м километре дороги сбил 64-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении.


В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
 
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