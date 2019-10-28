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В Березинском районе фура насмерть сбила велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами фуры в Березинском районе,
По информации инспекторов, авария произошла 28 октября, около 19.10, вблизи деревни Василевщина. 40-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе Минск — Могилев и на 130-м километре дороги сбил 64-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
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