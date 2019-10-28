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Фотосессия на милицейской машине обернулась уголовным делом

29.10.2019 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотосессия на милицейской машине для Instagram обернулась для жителей Гомеля уголовным делом о хулиганстве, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе МВД.





Инцидент произошел 17 октября в Гомеле у одного из гипермаркетов. Наряд Департамента охраны прибыл туда по сигналу тревожной кнопки, и пока милиционеры проверяли торговую точку, молодые люди, отдыхавшие неподалеку, решили воспользоваться служебным автомобилем для фотосессии.

Парни сфотографировались не только возле машины, но и влезли на ее капот и крышу, чтобы сделать эффектные снимки на фоне проблесковых маячков. После этого молодые люди уехали на своем авто.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Фотосессия на милицейской машине для Instagram обернулась для жителей Гомеля уголовным делом о хулиганстве, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в...
 
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