Фотосессия на милицейской машине обернулась уголовным делом

















Инцидент произошел 17 октября в Гомеле у одного из гипермаркетов. Наряд Департамента охраны прибыл туда по сигналу тревожной кнопки, и пока милиционеры проверяли торговую точку, молодые люди, отдыхавшие неподалеку, решили воспользоваться служебным автомобилем для фотосессии.





Парни сфотографировались не только возле машины, но и влезли на ее капот и крышу, чтобы сделать эффектные снимки на фоне проблесковых маячков. После этого молодые люди уехали на своем авто.