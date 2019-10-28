"Может быть, Малевич". Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины

Если эта картина окажется подлинником, мир, уверенный, что все работы автора "Черного квадрата" оценены и учтены, заговорит о сенсации. Беларусь, где Казимир Малевич жил, творил, растил учеников, получит его единственный в стране оригинал. Почему же авторство картины, задержанной 25 лет назад на белорусской границе, до сих пор остается неподтвержденным?





На выставке в Минске, приуроченной к проводившимся в столице Беларуси ІІ Европейским играм, небольшую картину разместили за стеклом и ограждением - как положено ценному экспонату.





"Домой", в приграничный Гродно , она вернулась без особых охранных атрибутов, заняв привычное посетителям место среди почти 300 экспонатов в зале спасенных культурных ценностей местного историко-археологического музея.





С охраной все в порядке, замечает директор музея Юрий Китурко: "В случае чего, через три-четыре минуты здесь будут автоматчики". Впрочем, на "Человека с лопатой" (так назвали картину музейщики) в последние четверть века никто не покушался - ни злоумышленники, ни эксперты.





Криминальное происхождение





Марина Загидулина с начала 1980-х работала в специальной службе по контролю за вывозом произведений искусства за границу, созданной при минкульте СССР. Авторитетный искусствовед, член Союза художников Беларуси, после распада Советского Союза она была одной из десятков экспертов, готовых днем или ночью в считанные минуты определить ценность обнаруженных на границе предметов.





"Это была дневная смена, 1994 год. И пограничники принесли - не к нам в кабинет, а в помещение таможни - достаточно много предметов, найденных в поезде, следовавшем из России в Германию: миниатюры Айвазовского, Боголюбова, иконы, бинокль, курительная трубка, часы, все в основном XIX - начала XX века. Потом кинули небрежно поверху фанерку: "Ну вот еще какая-то тут ерунда. Мы хотели выкинуть, но потом подумали: раз она была спрятана, значит, имеет какую-то ценность". Я сразу ахнула: видно было, что это школа Малевича, его профессиональный и стилистический почерк", - рассказывает Загидулина.





Гражданку, собиравшую в России художественные ценности, до западной границы "вели" заинтересованные ее активностью спецслужбы. На границе убедились, что декларировать вывозимое женщина не собирается, вскрыли тайники. Гражданка была осуждена, через некоторое время помилована, уехала на Запад. Ее след еще обнаружится - через 20 с лишним лет.









А так - в "родном" Гродно