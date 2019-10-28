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Как Лукашенко с Качановой пели "о тревожной молодости" под аккомпанемент Коли

29.10.2019 12:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко спел вместе с главой своей Администрации Натальей Качановой и активистами БРСМ песню Александры Пахмутовой "О тревожной молодости".

Правда, случилось это год назад, когда власти отмечали столетие советской молодежной организации - ВЛКСМ, которая была создана 29 октября 1918 года. 

Аккомпанировал Лукашенко его младший сын Коля.

источник видео: sputnik.by

В этом году, видимо, в связи с некруглой датой, об этой коммунистической организации Лукашенко не вспомнил.
 
 
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Александр Лукашенко спел вместе с главой своей Администрации Натальей Качановой и активистами БРСМ песню Александры Пахмутовой "О тревожной молодости".
 
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