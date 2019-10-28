Лед тронулся? Кодекс о браке и семье опубликован по-белорусски

Это Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. Почему это важно?





О дискриминационных подходах при создании нормативных правовых актов белорусские правозащитники заявляли давно. И не только просто констатировали наличие такой проблемы.





Так, еще в декабре 2013 года правозащитники "Весны" Валентин Стефанович обращался в Конституционный суд Республики Беларусь по вопросу отсутствия законодательно закрепленной обязанности издавать нормативные правовые акты на двух государственных языках, а также субъектов, имеющих право инициировать такое обращение в суд: Палату представителей и Совет Республики, Верховный суд, Высший хозяйственный суд и в Администрацию президента.





Однако тогда ни один орган власти не счел, что издание законов только на русском языке является дискриминацией и нарушением законодательства.









Валентин Стефанович неоднократно заявлял, что государственные институции и чиновники полностью игнорируют проблему дискриминации белорусского языка. А в некоторых случаях даже неверно интерпретируют законодательные нормы.





Именно дискриминация белорусского языка послужила толчком для создания гражданской инициативы "Делопроизводство по-белорусски", направленной на перевод делопроизводства в государственных и других учреждениях на национальный язык, которую инициировал Игорь Случак.





Остается надеяться, что первая ласточка в виде Кодекса Республики Беларусь о браке и семье по-белорусски, не станет последней, а положит начало целенаправленной и последовательной работе по созданию нормативной правовой базы на родном языке.