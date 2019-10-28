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Лед тронулся? Кодекс о браке и семье опубликован по-белорусски

29.10.2019 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь pravo.by опубликован первый документ, одобренный Экспертным советом по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык.

Лед тронулся? Кодекс о браке и семье опубликован по-белорусски
Это Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. Почему это важно?

О дискриминационных подходах при создании нормативных правовых актов белорусские правозащитники заявляли давно. И не только просто констатировали наличие такой проблемы.

Так, еще в декабре 2013 года правозащитники "Весны" Валентин Стефанович обращался в Конституционный суд Республики Беларусь по вопросу отсутствия законодательно закрепленной обязанности издавать нормативные правовые акты на двух государственных языках, а также субъектов, имеющих право инициировать такое обращение в суд: Палату представителей и Совет Республики, Верховный суд, Высший хозяйственный суд и в Администрацию президента. 

Однако тогда ни один орган власти не счел, что издание законов только на русском языке является дискриминацией и нарушением законодательства.


Валентин Стефанович неоднократно заявлял, что государственные институции и чиновники полностью игнорируют проблему дискриминации белорусского языка. А в некоторых случаях даже неверно интерпретируют законодательные нормы.

Именно дискриминация белорусского языка послужила толчком для создания гражданской инициативы "Делопроизводство по-белорусски", направленной на перевод делопроизводства в государственных и других учреждениях на национальный язык, которую инициировал Игорь Случак.

Остается надеяться, что первая ласточка в виде Кодекса Республики Беларусь о браке и семье по-белорусски, не станет последней, а положит начало целенаправленной и последовательной работе по созданию нормативной правовой базы на родном языке.
 
 
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На сайте Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь pravo.by опубликован первый документ, одобренный Экспертным советом по вопросам перевода...
 
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