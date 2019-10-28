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Лукашенко: Ситуацию с наркопотреблением в Беларуси удалось стабилизировать

29.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси удалось стабилизировать ситуацию с распространением и употреблением наркотиков, но это не повод расслабляться, заявил президент страны Александр Лукашенко на специальном совещании в Минске

«Все должны понимать, что ослаблять давление на субъекты наркотрафика и вообще поставщиков наркотиков мы не имеем права. Если хоть на мгновение об этом забудем, наша страна утонет в этих проблемах и в этом страшном зелье. Только за прошлый год правоохранителями перехвачено на границе почти полтонны гашиша. Не прекращаются попытки снова подсадить наших людей на синтетические наркотики», – сказал глава государства.

Во время совещания президент потребовал принять новые меры для борьбы с распространением наркотиков и обозначил сроки: начало 2020 года. Четыре года назад в республике был принят «антинаркотический декрет». За это время количество наркопреступлений сократилось в 1,5 раза. 

Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США.



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Теги: Минск
 
 
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Вместе с тем расслабляться нельзя, заявил президент на специальном совещании в Минске.
 
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