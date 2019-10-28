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В Мстиславле в огне погиб мужчина
29.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Пожар, который унёс жизнь местного жителя, произошёл сегодня ночью в Мстиславле.
Сообщение о пожаре частного жилого дома по улице 60 лет БССР поступило на пульт центра оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 3.06. Спасателей вызвали жильцы соседнего дома.
По прибытии к месту вызова работников РОЧС происходило горение внутри помещения. Спасатели, справившись с возгоранием, в одной из комнат на полу обнаружили обгоревший труп мужчины. Как оказалось, это был хозяин дома.
Причина пожара и то, почему хозяин дома самостоятельно не смог выбраться из огня, устанавливается.
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Пожар, который унёс жизнь местного жителя, произошёл сегодня ночью в Мстиславле. Сообщение о пожаре частного жилого дома по улице 60 лет БССР поступило на пульт...
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