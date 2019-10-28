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Население Беларуси сократилось за девять месяцев на 20 тысяч человек

29.10.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Население Беларуси сократилось за девять месяцев на 20 тысяч человек

Численность населения Республики Беларусь на 1 октября 2019 года составила 9,45 млн человек и по сравнению с началом года уменьшилась на 20384 человека.

Естественная убыль за январь-сентябрь текущего года составила 24 836 человек, миграционный прирост – 4 452 человека. Такая информация содержится в сборнике Белстата «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-сентябре 2019 года».

Согласно статистике, за девять месяцев года в республике родилось 65 823 ребенка, что на 5 566 детей (на 7,8%) меньше, чем за соответствующий период 2018 года.

Число умерших составило 90 659 человек и по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличилось на 759 человек (на 0,8%).

Чаще всего причинами смерти белорусов становились болезни системы кровообращения. От них умерло 52 461 человек. На втором месте – смерть из-за новообразования (14 559 человек), на третьем – болезни нервной системы (5561 случай).

Меньше, чем в прошлом году, было самоубийств и убийств: в январе-сентябре 2019 года 1204 человека ушли из жизни по собственной воле и 181 человек был убит (аналогичный период 2018 года – 1425 покончили жизнь самоубийством и 236 человек были убиты). В ДТП с начала гола погибло 480 человек.
 

 
 
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Численность населения Республики Беларусь на 1 октября 2019 года составила 9,45 млн человек и по сравнению с началом года уменьшилась на 20384 человека.
 
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