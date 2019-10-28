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Эксперты предлагают на год сократить декретный отпуск, но суммарное пособие оставить прежним

29.10.2019 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Долгий декрет плохо влияет на рождаемость в городах и замедляет экономический рост в Беларуси. Об этом говорится в работе «Демография и экономический рост» экспертов Центра экономических исследований BEROC Катерины Борнуковой и Льва Львовского, пишет портал thinktanks.by. Эксперты предлагают варианты решения этих проблем.


Фото: Pixabay.com

Трехлетний декретный отпуск плохо сказывается на ВВП

Эксперты считают, что сокращение декретного отпуска даже на один год может привести к существенному росту белорусской экономики. Исследование показало, что общий экономический эффект от перехода на двухлетний декрет может составить 2,7% ВВП.

Снижение экономического роста, по мнению Льва Львовского, происходит по нескольким причинам. Во-первых, женщины сидят в декрете и не работают, то есть не вносят никакого вклада в ВВП. Кроме того, ухудшается человеческий капитал.

По мнению Екатерины Борнуковой, в 2018 году в декретном отпуске находилось 5,98% трудоспособного населения. А если бы декрет был короче на год, то 2% от этого количества вернулись бы к работе. По оценке экспертов, из-за увеличения занятости рост ВВП составил бы 1,3%.

Еще 1,4% удалось бы нарастить за счет невымывания человеческого капитала. Здесь речь идет о снижении квалификации человека, когда он долго не работает. Его навыки ухудшаются.

Екатерина Борнукова пояснила, что «человеческий капитал — это общее мерило производительности». Если человек длительное время не работает, он отстает от новых тенденций, устаревает как специалист.

Гендерный разрыв снижает у некоторых женщин желание работать

Трехлетний декретный отпуск плохо сказывается не только на ВВП, но и на отношении работодателей к женщинам как к работникам. Зная, что они могут уйти в длительный декрет, многие менее охотно нанимают женщин на работу. Или чтобы компенсировать свои возможные риски более низкими зарплатами, чем у мужчин.

Этот гендерный разрыв снижает у некоторых женщин желание работать. А это сказывается на потребности в яслях. Из-за этого и тем женщинам, которые хотели бы работать, сложнее воспользоваться такими услугами. Поэтому они предпочитают либо вовсе не иметь детей, либо меньше, чем хотелось бы. И это плохо сказывается на демографии Беларуси.

Но эксперты уточняют, что такая проблема существует только в больших городах. Потому что в сельской местности пособия по уходу за ребенком зачастую выше заработных плат. Поэтому женщины предпочитают рожать по несколько детей, сидеть в декрете и не работать.


Фото: Pixabay.com

Оплачиваемый декретный отпуск в Беларуси один из самых длительных в мире. При этом, как говорят эксперты, белорусские дети по развитию и состоянию здоровья ничем не отличаются от своих ровесников из других странах. Поэтому Екатерина Борнукова и Лев Львовский полагают, что положительных последствий от трехлетнего декрета нет, и считают, что нам необходимо провести реформу и сократить его для начала хотя бы на год. По мировым меркам это тоже будет длинный декрет.

Эксперты подчеркивают, что уменьшить нужно только срок декрета, а суммарное пособие — то есть за 3 года, оставить прежним. Сумма выплат должна оставаться прежней и в том случае, если женщина досрочно выходит на работу или подрабатывает во время декрета.

По европейскому примеру. Декретный отпуск в Беларуси могут сократить?

Проблему помог бы решить и декретный отпуск для отцов

Если сократить декретный отпуск, это обернется большими дополнительными расходами на инфраструктуру, к примеру, строительство дополнительных детских садов, полагают эксперты.

Лев Львовский говорит, что нужно попробовать более эффективно использовать те, что уже есть, ведь рождаемость падает и количество малышей снижается. Также эксперт говорит, что стоит задуматься об упрощении законодательства в плане создания частных детских садов. Он предлагает обратить внимание на одну из их моделей — мини-ясли. Это когда одна женщина сидит с 3−6 детьми и этим самым дает возможность остальным мамам работать. Создать что-то подобное официально пока закон не позволяет.

Еще один момент, который поможет совмещать родительство и работу — создание рабочих мест с гибким графиком.

По мнению экспертов, проблему помог бы решить и декретный отпуск для отцов. Такое уже успешно практикуется в некоторых странах. Скажем, в Швеции определенную часть декрета может использовать только отец, привела пример Екатерина Борнукова. Это улучшает позиции женщин на рынке труда.

Эксперты предлагают в целом изменить в Беларуси представление о материнстве, потому что многим молодым женщинам, которые живут в городах, оно видится крестом на карьере и усилением зависимости от мужа.

«Нужно, чтобы эти представления изменились и рождение детей стало частью обычной современной жизни», — считает Лев Львовский.

Вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком обсуждается в Беларуси уже несколько лет. Уменьшить его на один год предложил в 2016 году Кирилл Рудый, который на тот момент был помощником президента. Впоследствии несколько раз чиновники и парламентарии то опровергали такую возможность, то говорили о ее экономической целесообразности.

В Минтруда в июне 2018 года отмечали, что декретный отпуск не намерены сокращать, «несмотря на то, что во многих странах он значительно короче, чем у нас». В июле этого года в ведомстве подтвердили, что сокращение отпуска по уходу за ребенком в ближайшее время не планируется.

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Эксперты рассказали, почему трехлетний декретный отпуск вредит белорусской экономике и что можно предпринять для решения проблемы.
 
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