Топ-модели обнажили грудь во время матча MLB, за что их строго наказали

Источник материала: Tut.by

Модели Джулия Роуз и Лорен Саммерс получили запрет на посещение матчей американской Главной лиги бейсбола (MLB) за нарушение кодекса поведения болельщиков во время одной из игр.



Джулия Роуз и Лорен Саммерс

Во время матча с участием «Вашингтон Нэшнлс» и «Хьюстон Астрос» (1:7) девушки приподняли свои футболки и обнажили грудь, что попало в трансляцию встречи на канале Fox Sports, пишет championat.





После того как видео эпизода стало популярным в Сети, модели сразу признались, что это были они. Главная лига бейсбола не оценила поступок девушек и отправила им письма с уведомлением о пожизненном запрете на посещение любых мероприятий, проводимых MLB. Одна из моделей опубликовала его в своем Instagram:





Журналисты заметили на футболках девушек логотип журнала Shagmag и сочли это рекламной акцией. Однако, по словам Лорен Саммер, это было сделано не только для раскручивания проекта, но и для напоминания о проблеме рака груди.

«Наши доходы от Shagmag будут направлены на оплату медицинских счетов женщин с раком груди», — написала Саммер.