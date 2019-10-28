Фура будущего? Hyundai представила электроводородный автопоезд HDC-6 Neptune

Источник материала: Tut.by

На открывшемся сегодня в Атланте Североамериканском шоу коммерческих автомобилей состоялась презентация концептуального автопоезда Hyundai HDC-6 Neptune с необычной внешностью и водородной силовой установкой.





Дизайн этого шоу-грузовика выполнен с оглядкой на локомотивы 30-х гг. прошлого века в стилистике Art Deco с аэродинамическим силуэтом. В частности, в качестве источника вдохновения корейцы упоминают локомотивы, созданные известным промышленным дизайнером Генри Дрейфусом. Но самое главное, HDC-6 Neptune, располагающий также полуприцепом с фургоном-рефрижератором — это своего рода испытательный полигон для экологически чистого тягача будущего.





В кабине, суда по единственному дизайнерскому скетчу — царство электроники, а необходимая водителю информация выводится на проекционные дисплей с дополненной реальностью. Концептуальный тягач оснащен батареей топливных элементов, однако в Hyundai пока так и не озвучили основных характеристик машины с водородной установкой, будь то мощность, запас хода на одной заправке и прочие параметры.









В общем, в отличие от той же Tesla с ее Semi в Hyundai по-прежнему убеждены, что для создания дальнобойного тягача с «нулевыми» выбросами топливные элементы подходят лучше традиционных аккумуляторов. Хотя и главный минус технологии тот же, что и в прежние годы — зачаточное состояние сети дорогостоящих водородных заправок.