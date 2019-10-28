Парламент должен принять бюджет-2020 в ноябре

Источник материала: Ежедневник



фото: sputnik.by

Республиканский бюджет на 2020 год должен быть принят парламентом в ноябре, заявила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ольга Политико.

"Стоит задача, чтобы еще созыв парламента принял бюджет-2020, в ноябре должно быть в любом случае", - сказала Политико журналистам, пишет interfax.by .

Как сообщалось, проект республиканского бюджета на 2020 год сформирован с дефицитом 1% ВВП или около 1 млрд руб.

Формирование бюджета-2020 с дефицитом после профицитных бюджетов в течение последних 6 лет связано с отсутствием компенсации от Москвы издержек в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере, что приводит к снижению нефтяных доходов бюджета.

По имеющимся данным, доходы консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) Беларуси в 2020 году прогнозируются на уровне 39,5 млрд руб., что на 3,3% больше к ожидаемому исполнению в 2019 году.

В проекте бюджета на 2020 год предусматривается рост расходов бюджета на социальную сферу при ограничении капитальных расходов бюджета. Так, расходы на социальную сферу вырастут не менее чем на 11%.