ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Когда переезжала сюда, я плакала». Как живет Сокол - островок Минска в 20 километрах от МКАД

29.10.2019 14:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Люди в униформе загружают листья в мотоблок, кто-то во дворе копается под капотом своей «Ауди-бочки», дети и коты неспешно переходят центральную улицу, кассиры единственного «Евроопта» еще расслаблены: народ повалит только к вечеру. Кажется, что мы в маленьком районном центре. Но нет, мы находимся в Минске, хоть и в 20 километрах от кольцевой. В 80-х здесь построили поселок Сокол, который в 2000 году включили в состав столицы. Как здесь живут люди, за что они любят это место, как власти намерены его развивать и при чем тут «китайский вопрос» — в репортаже REALTY.TUT.BY.


Поселок Сокол находится между столицей, «Великим камнем» и Национальным аэропортом. Его начали строить в 80-е годы как место для жизни работников Минск-2, которые и составляли тогда большинство его населения.

В 90-е жить стало похуже, а в 2000 году Сокол присоединили к Октябрьскому району столицы. Так и получился семитысячный Минск в 20 километрах от двухмиллионного. А недавно к столице присоединили еще два куска земли возле аэропорта. Цель — привести их в подобающее для столичного статуса состояние. А получилось ли это почти за 20 лет в Соколе? Посмотрим.

Съезжаем с московской трассы на дорогу с указателем «Сокол» и попадаем на двухполоску с вот таким состоянием.


Проезжаем километр и видим табличку «Минск». Дорога становится лучше, лес сменяет пейзаж из панелек — и мы на месте. Если вы не на машине, то в Сокол за 20 минут можно добраться на автобусе от метро «Могилевская» или еще быстрее — на маршрутке.

Сокол: две части и центральная улица

Сокол условно можно разделить на две части. Первая — с многоэтажками, магазинами, отделением поликлиники, школой, садиками, баней и несколькими заведениями. Выглядит высотная застройка так:



Вторая — обширный частный сектор, где в основном расположены коттеджи. Сильно крутых домов тут нет, есть недострои из 90-х, и нет какой-то социальной инфраструктуры. Но, с другой стороны, она там пока сильно и не нужна, ведь пройти Сокол из одного конца в другой можно минут за 25.


Останавливаемся на центральной улице Барамзиной, которая представляет собой двухполоску длиной в полкилометра. Тут кроме домов расположена маленькая «Корона», «Евроопт», еще пара магазинов, остановка, кафе и бар.



В конце центральной улицы так и просится исполком с памятником Ленину — но нет, там стоит церковь. Сокол хоть и напоминает внешне небольшой районный центр (да и по населению он как Дрибин), но из атрибутов райцентра тут есть только местное ЖКХ, МЧС, опорный пункт милиции и общественная баня. Банк, обменник, крупные покупки, одежда и развлечения — это все на большой земле. Скорая — тоже из Минска, ГАИ — из аэропорта. Но местных это не смущает.

— Нам здесь отлично. Воздух свежий, лес рядом, машин мало, — говорит Елена, которая живет в Соколе с рождения.


«На семь тысяч человек один педиатр и один терапевт»

По словам Елены, с момента присоединения к Минску жизнь в поселке улучшилась, но некоторые острые проблемы по-прежнему не решены. Например, на семитысячный Сокол с большим количеством детей в местном отделении поликлиники всего один терапевт и один педиатр. Узких специалистов практически нет.

— А просто так из Сокола к тому же окулисту в Минск не приедешь: нужно брать талончик, которых дают очень мало. Например, пять на месяц. А у нас очень много детей, поэтому большинство просто ездит на платные приемы.


Об этой же проблеме говорит и коренная жительница Сокола Анастасия.

— Нам в поликлинику нужны узкие специалисты, потому что не у всех есть машина, чтобы ездить с детьми в поликлинику на Воронянского, а автобус-то идет только до метро «Могилевская». А иногда бывает, что приедешь туда, двери поцелуешь — и обратно.

По словам девушек, власти уже давно обещают решить вопрос с медобслуживанием.

— Нам обещали, что к 2021 году нам построят отдельную большую поликлинику, но пока даже непонятно, где она будет. Никакой стройки нигде не ведется, — говорит Елена.


При этом население Сокола после вхождения в Минск ощутимо увеличилось. Тут как минимум построены девятиэтажки и три МАПИДовских «столбика» для нуждающихся. Как правило, это были молодые семьи с детьми, поэтому несложно предсказать, что проблема с медобслуживанием будет только усугубляться. А с другой стороны, даже если построить поликлинику, то там надо кому-то работать.

— Здесь врачи прекрасные, но их мало. Они уходят. Нагрузка высокая, зарплата, наверное, низкая, — говорит пенсионерка Регина, которая переехала в Сокол 10 лет назад.

«Год-два — и в школе будет критическая перегрузка»

Со школой и садами (их два) проблема не такая острая, но если ничего не делать, то скоро и это станет больным вопросом с учетом большого количества молодых семей.


Местные говорят, что уже сейчас записывают детей в садик с рождения (чего раньше не было), а в школе занятия идут с восьми утра и в две смены.

— Школа на пределе. Классы по 30 человек. Год-два — и будет критическая перегрузка, — говорит местный бизнесмен Андрей.


Более того, тут учатся также дети из близлежащих деревень, а также дети китайских работников из «Великого камня», который находится совсем рядом, говорят местные.

«Китайцы у нас реально отрываются»

Да и вообще, «китайский вопрос» волнует тут многих. Местные говорят, что некоторые из менеджеров «Великого камня» сняли квартиры в Соколе, и вопросов к ним нет: люди интеллигентные, культурные. А вот работяг обычно привозят сюда на автобусе за покупками — и впечатление от некоторых из них так себе.

— Китайцы берут водку конкретными ящиками. Они у нас реально отрываются. Правда, в магазине после них ничего нельзя купить. Весь аквариум рыбы забирают, все спиртное с полок сметают, — говорит один из жителей Сокола.


Казалось бы, для торговли и местного общепита это и неплохо: оборот, все дела.

— Знаете, лучше бы китайские работяги не приходили. Чувствуют они себя тут очень даже как хозяева. Однажды поели курицы, кинули под стол кости и сказали, что у них так благодарят. Выглядело как издевка, — рассказывают нам в одном из кафе.

Мы же заметили китайцев только в одном заведении Сокола, и это были люди в деловых костюмах. Но оно и неудивительно, ведь мы были там днем в будний день, когда все строители на работе.

«С учетом нашей экологии это самое замечательное место»

Что же касается общепита и развлечений в общем, то тут есть кафе «Мясной смак», бар от Нацаэропорта «Аэро» и частный бар «Эль Сокол». Работники приветливые, цены раза в полтора ниже, чем в Минске.

Сотрудницы бара «Аэро» Анастасия и Мария рассказывают, что в их небольшом помещении проводят и банкеты, и праздники, и дискотеки. «Под „Руки вверх“ ну кто не танцует?» — смеются девушки.


И если Анастасия отсюда родом, то Мария родилась в Минске и переехала в Сокол за мужем.

— Я ехала из Минска и плакала, а сейчас меня отсюда никакой метлой не выгонишь. Тут лес, грибы, речка рядом, тихо, хорошо. С учетом нашей экологии это самое замечательное место. Может быть, тут не хватает развлекательных центров, но детям лучше на горку зимой пойти покататься, — говорит Мария.

И если бар «Аэро» работает до 23.00, то несколько месяцев назад в поселке открылся бар «Эль Сокол», который работает в выходные до часу ночи. Его основал молодой человек Кирилл, который сам живет на «большой земле».


— Здесь просто не много альтернатив по еде и по времени работы. Первыми результатами я доволен, — говорит парень.

Что интересно, бар этот работает в здании банного комплекса «Сокол», который тут построили в 2005 году. Выглядит это как памятник нефтяным сверхдоходам начала двухтысячных, потому что работает баня только один день в неделю — в воскресенье с 14.00 до 22.00.

«В Соколе тебе будет хорошо, если ты семейный человек»

Зато недавно в Соколе открыли востребованный каждый день социальный объект — современную спортивную площадку. На ней мы встречаем работника аэропорта Петра.
Парень перебрался в Сокол несколько месяцев назад и снял тут квартиру, потому что это близко от работы.


— Но у меня уже есть желание перебраться в Минск. Потому что в Соколе тебе будет хорошо, если ты семейный человек. Ведь если ты хочешь погулять в выходной — надо ехать в город, а если поздно останешься, то обратно можно только на такси — а это 20−25 рублей.

При этом цена как продажи, так и аренды квартир в Соколе часто такая же, как в Минске. «Однушки» продают по 50−60 тысяч долларов, «двушки» — по 55−70, «трешки» — по 70−80. Аренда однокомнатной обойдется в 200−250 долларов. Местные объясняют это просто: «тишина, природа, нет алкашей». Да и «Великий камень» рядом явно влияет на спрос.

— У нас была в центре города квартира, но из-за экологии мы переехали в Сокол. Пока мы работали на кого-то, мы жили в Минске, а когда запустили свой проект, нам стало проще перебраться сюда, — рассказывает бизнесмен Андрей.


Он говорит, что присоединение к столице дало поселку много, но проблема в том, что по сути Сокол получается островком Минска на территории Смолевичского района.

— Тут все более-менее: и порядок везде, и ЖЭС работает хорошо, и следят за всем. Но дальше начинаются смолевичские дороги, на которых я не помню, чтобы за 10−15 лет менялся асфальт. Выезд на трассу — ужасный. Вот если бы и эти земли передали Минску, может быть, что-то бы поменялось.

Как власти будут развивать Сокол?

Замглавы администрации Октябрьского района Павел Тома говорит, что в начале ноября на общественное обсуждение выставят новый проект детального планирования (ПДП) по Соколу. И согласно ему концепция дальнейшего развития поселка существенно меняется.

Так, власти решили отказаться от предыдущих планов масштабной застройки Сокола с ростом населения до 25 тысяч человек. Из ПДП исключили несколько больших участков под многоэтажки, а численность проживающих установлена в 12−13 тысяч человек.

Такое решение принято по двум причинам. Первая: для масштабной застройки Сокола нужно было бы тянуть из Минска инженерные сети, что недешево. Вторая — отсутствие в поселке каких-то производств, где бы смогло работать много людей. «Сокол — это сугубо жилой поселок, поэтому расширять его бесконечно невозможно», — объясняет Павел Тома.


Согласно новому ПДП в Соколе построят еще один многоэтажный квартал для нуждающихся, порядка 80−90 коттеджей для многодетных, а также инновационный ресурсонезависимый квартал «Дом Парк» с квартирами в свободной продаже. В связи с этим запланировано и развитие социальной инфраструктуры.

В частности, в 2021 году напротив «Короны» построят жилой дом со встроенной амбулаторией с детским и взрослым отделениями. Но почему не поликлиника, как раньше обещали местным?

Павел Тома объясняет, что по нормам поликлиника рассчитана на население в 25 тысяч человек, а с учетом того, что сейчас в Соколе запланировано проживание лишь 12−13 тысяч, этот вопрос и потерял актуальность. «При этом на всякий случай мы все равно оставляем в ПДП площадку под поликлинику», — говорит чиновник.

Кроме того, в 2021 году в Соколе должны сдать детский сад на 230 мест. Также там зарезервирована и площадка под новую школу, но сроки ее постройки пока не определены. Администрация Октябрьского района считает, что школа нужна будет уже в ближайшем будущем, но с учетом ограниченности бюджета этот вопрос еще обсуждается в Мингорисполкоме.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как там живут люди, за что они любят это место, как власти намерены его развивать и при чем тут «китайский вопрос» - в репортаже REALTY.TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент требует принять новые антинаркотические меры: «Не прекращаются попытки подсадить наших людей на наркотики»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • балахон с капюшоном мужской в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика