«Когда переезжала сюда, я плакала». Как живет Сокол - островок Минска в 20 километрах от МКАД

Источник материала: Tut.by

Люди в униформе загружают листья в мотоблок, кто-то во дворе копается под капотом своей «Ауди-бочки», дети и коты неспешно переходят центральную улицу, кассиры единственного «Евроопта» еще расслаблены: народ повалит только к вечеру. Кажется, что мы в маленьком районном центре. Но нет, мы находимся в Минске, хоть и в 20 километрах от кольцевой. В 80-х здесь построили поселок Сокол, который в 2000 году включили в состав столицы. Как здесь живут люди, за что они любят это место, как власти намерены его развивать и при чем тут «китайский вопрос» — в репортаже REALTY.TUT.BY.





Поселок Сокол находится между столицей, «Великим камнем» и Национальным аэропортом. Его начали строить в 80-е годы как место для жизни работников Минск-2, которые и составляли тогда большинство его населения.

В 90-е жить стало похуже, а в 2000 году Сокол присоединили к Октябрьскому району столицы. Так и получился семитысячный Минск в 20 километрах от двухмиллионного. А недавно к столице присоединили еще два куска земли возле аэропорта. Цель — привести их в подобающее для столичного статуса состояние. А получилось ли это почти за 20 лет в Соколе? Посмотрим.

Съезжаем с московской трассы на дорогу с указателем «Сокол» и попадаем на двухполоску с вот таким состоянием.





Проезжаем километр и видим табличку «Минск». Дорога становится лучше, лес сменяет пейзаж из панелек — и мы на месте. Если вы не на машине, то в Сокол за 20 минут можно добраться на автобусе от метро «Могилевская» или еще быстрее — на маршрутке.

Сокол: две части и центральная улица

Сокол условно можно разделить на две части. Первая — с многоэтажками, магазинами, отделением поликлиники, школой, садиками, баней и несколькими заведениями. Выглядит высотная застройка так:









Вторая — обширный частный сектор, где в основном расположены коттеджи. Сильно крутых домов тут нет, есть недострои из 90-х, и нет какой-то социальной инфраструктуры. Но, с другой стороны, она там пока сильно и не нужна, ведь пройти Сокол из одного конца в другой можно минут за 25.





Останавливаемся на центральной улице Барамзиной, которая представляет собой двухполоску длиной в полкилометра. Тут кроме домов расположена маленькая «Корона», «Евроопт», еще пара магазинов, остановка, кафе и бар.









В конце центральной улицы так и просится исполком с памятником Ленину — но нет, там стоит церковь. Сокол хоть и напоминает внешне небольшой районный центр (да и по населению он как Дрибин), но из атрибутов райцентра тут есть только местное ЖКХ, МЧС, опорный пункт милиции и общественная баня. Банк, обменник, крупные покупки, одежда и развлечения — это все на большой земле. Скорая — тоже из Минска, ГАИ — из аэропорта. Но местных это не смущает.

— Нам здесь отлично. Воздух свежий, лес рядом, машин мало, — говорит Елена, которая живет в Соколе с рождения.





«На семь тысяч человек один педиатр и один терапевт»

По словам Елены, с момента присоединения к Минску жизнь в поселке улучшилась, но некоторые острые проблемы по-прежнему не решены. Например, на семитысячный Сокол с большим количеством детей в местном отделении поликлиники всего один терапевт и один педиатр. Узких специалистов практически нет.

— А просто так из Сокола к тому же окулисту в Минск не приедешь: нужно брать талончик, которых дают очень мало. Например, пять на месяц. А у нас очень много детей, поэтому большинство просто ездит на платные приемы.





Об этой же проблеме говорит и коренная жительница Сокола Анастасия.

— Нам в поликлинику нужны узкие специалисты, потому что не у всех есть машина, чтобы ездить с детьми в поликлинику на Воронянского, а автобус-то идет только до метро «Могилевская». А иногда бывает, что приедешь туда, двери поцелуешь — и обратно.

По словам девушек, власти уже давно обещают решить вопрос с медобслуживанием.

— Нам обещали, что к 2021 году нам построят отдельную большую поликлинику, но пока даже непонятно, где она будет. Никакой стройки нигде не ведется, — говорит Елена.





При этом население Сокола после вхождения в Минск ощутимо увеличилось. Тут как минимум построены девятиэтажки и три МАПИДовских «столбика» для нуждающихся. Как правило, это были молодые семьи с детьми, поэтому несложно предсказать, что проблема с медобслуживанием будет только усугубляться. А с другой стороны, даже если построить поликлинику, то там надо кому-то работать.

— Здесь врачи прекрасные, но их мало. Они уходят. Нагрузка высокая, зарплата, наверное, низкая, — говорит пенсионерка Регина, которая переехала в Сокол 10 лет назад.

«Год-два — и в школе будет критическая перегрузка»

Со школой и садами (их два) проблема не такая острая, но если ничего не делать, то скоро и это станет больным вопросом с учетом большого количества молодых семей.





Местные говорят, что уже сейчас записывают детей в садик с рождения (чего раньше не было), а в школе занятия идут с восьми утра и в две смены.

— Школа на пределе. Классы по 30 человек. Год-два — и будет критическая перегрузка, — говорит местный бизнесмен Андрей.





Более того, тут учатся также дети из близлежащих деревень, а также дети китайских работников из «Великого камня», который находится совсем рядом, говорят местные.

«Китайцы у нас реально отрываются»

Да и вообще, «китайский вопрос» волнует тут многих. Местные говорят, что некоторые из менеджеров «Великого камня» сняли квартиры в Соколе, и вопросов к ним нет: люди интеллигентные, культурные. А вот работяг обычно привозят сюда на автобусе за покупками — и впечатление от некоторых из них так себе.

— Китайцы берут водку конкретными ящиками. Они у нас реально отрываются. Правда, в магазине после них ничего нельзя купить. Весь аквариум рыбы забирают, все спиртное с полок сметают, — говорит один из жителей Сокола.





Казалось бы, для торговли и местного общепита это и неплохо: оборот, все дела.

— Знаете, лучше бы китайские работяги не приходили. Чувствуют они себя тут очень даже как хозяева. Однажды поели курицы, кинули под стол кости и сказали, что у них так благодарят. Выглядело как издевка, — рассказывают нам в одном из кафе.

Мы же заметили китайцев только в одном заведении Сокола, и это были люди в деловых костюмах. Но оно и неудивительно, ведь мы были там днем в будний день, когда все строители на работе.

«С учетом нашей экологии это самое замечательное место»

Что же касается общепита и развлечений в общем, то тут есть кафе «Мясной смак», бар от Нацаэропорта «Аэро» и частный бар «Эль Сокол». Работники приветливые, цены раза в полтора ниже, чем в Минске.

Сотрудницы бара «Аэро» Анастасия и Мария рассказывают, что в их небольшом помещении проводят и банкеты, и праздники, и дискотеки. «Под „Руки вверх“ ну кто не танцует?» — смеются девушки.





И если Анастасия отсюда родом, то Мария родилась в Минске и переехала в Сокол за мужем.

— Я ехала из Минска и плакала, а сейчас меня отсюда никакой метлой не выгонишь. Тут лес, грибы, речка рядом, тихо, хорошо. С учетом нашей экологии это самое замечательное место. Может быть, тут не хватает развлекательных центров, но детям лучше на горку зимой пойти покататься, — говорит Мария.

И если бар «Аэро» работает до 23.00, то несколько месяцев назад в поселке открылся бар «Эль Сокол», который работает в выходные до часу ночи. Его основал молодой человек Кирилл, который сам живет на «большой земле».





— Здесь просто не много альтернатив по еде и по времени работы. Первыми результатами я доволен, — говорит парень.

Что интересно, бар этот работает в здании банного комплекса «Сокол», который тут построили в 2005 году. Выглядит это как памятник нефтяным сверхдоходам начала двухтысячных, потому что работает баня только один день в неделю — в воскресенье с 14.00 до 22.00.

«В Соколе тебе будет хорошо, если ты семейный человек»

Зато недавно в Соколе открыли востребованный каждый день социальный объект — современную спортивную площадку. На ней мы встречаем работника аэропорта Петра.

Парень перебрался в Сокол несколько месяцев назад и снял тут квартиру, потому что это близко от работы.





— Но у меня уже есть желание перебраться в Минск. Потому что в Соколе тебе будет хорошо, если ты семейный человек. Ведь если ты хочешь погулять в выходной — надо ехать в город, а если поздно останешься, то обратно можно только на такси — а это 20−25 рублей.

При этом цена как продажи, так и аренды квартир в Соколе часто такая же, как в Минске. «Однушки» продают по 50−60 тысяч долларов, «двушки» — по 55−70, «трешки» — по 70−80. Аренда однокомнатной обойдется в 200−250 долларов. Местные объясняют это просто: «тишина, природа, нет алкашей». Да и «Великий камень» рядом явно влияет на спрос.

— У нас была в центре города квартира, но из-за экологии мы переехали в Сокол. Пока мы работали на кого-то, мы жили в Минске, а когда запустили свой проект, нам стало проще перебраться сюда, — рассказывает бизнесмен Андрей.





Он говорит, что присоединение к столице дало поселку много, но проблема в том, что по сути Сокол получается островком Минска на территории Смолевичского района.

— Тут все более-менее: и порядок везде, и ЖЭС работает хорошо, и следят за всем. Но дальше начинаются смолевичские дороги, на которых я не помню, чтобы за 10−15 лет менялся асфальт. Выезд на трассу — ужасный. Вот если бы и эти земли передали Минску, может быть, что-то бы поменялось.

Как власти будут развивать Сокол?

Замглавы администрации Октябрьского района Павел Тома говорит, что в начале ноября на общественное обсуждение выставят новый проект детального планирования (ПДП) по Соколу. И согласно ему концепция дальнейшего развития поселка существенно меняется.

Так, власти решили отказаться от предыдущих планов масштабной застройки Сокола с ростом населения до 25 тысяч человек. Из ПДП исключили несколько больших участков под многоэтажки, а численность проживающих установлена в 12−13 тысяч человек.

Такое решение принято по двум причинам. Первая: для масштабной застройки Сокола нужно было бы тянуть из Минска инженерные сети, что недешево. Вторая — отсутствие в поселке каких-то производств, где бы смогло работать много людей. «Сокол — это сугубо жилой поселок, поэтому расширять его бесконечно невозможно», — объясняет Павел Тома.





Согласно новому ПДП в Соколе построят еще один многоэтажный квартал для нуждающихся, порядка 80−90 коттеджей для многодетных, а также инновационный ресурсонезависимый квартал «Дом Парк» с квартирами в свободной продаже. В связи с этим запланировано и развитие социальной инфраструктуры.

В частности, в 2021 году напротив «Короны» построят жилой дом со встроенной амбулаторией с детским и взрослым отделениями. Но почему не поликлиника, как раньше обещали местным?

Павел Тома объясняет, что по нормам поликлиника рассчитана на население в 25 тысяч человек, а с учетом того, что сейчас в Соколе запланировано проживание лишь 12−13 тысяч, этот вопрос и потерял актуальность. «При этом на всякий случай мы все равно оставляем в ПДП площадку под поликлинику», — говорит чиновник.

Кроме того, в 2021 году в Соколе должны сдать детский сад на 230 мест. Также там зарезервирована и площадка под новую школу, но сроки ее постройки пока не определены. Администрация Октябрьского района считает, что школа нужна будет уже в ближайшем будущем, но с учетом ограниченности бюджета этот вопрос еще обсуждается в Мингорисполкоме.