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Определены победители районного этапа республиканского конкурса «Спяваем разам»

29.10.2019 12:59 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Время не стоит на месте, а в ногу с ним смело шагают учреждения образования района. Проанализировав возможности и современные тенденции в искусстве, вокальные коллективы во главе с руководителями провели немало времени на репетициях, чтобы достойно представить свое творчество на суд жюри во время очередного конкурса.

Определены победители районного этапа республиканского конкурса «Спяваем разам»
Определены победители районного этапа республиканского конкурса «Спяваем разам»

Районный этап республиканского конкурса «Спяваем разам» прошел в актовом зале средней школы № 3 г. Ганцевичи 25 октября. Заявку на участие подали 11 коллективов. Поддержать участников пришли не только друзья и одноклассники, но и родители. Артистизм, музыкальность и выразительность детских хоров покорили сердце жюри и организаторов мероприятия. Победителем конкурса единогласно признан коллектив «Журавінка» ГУО «Ганцевичский районный центр детского и юношеского творчества», в тройку призеров вошли «Музыкальная волна» ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» и «Акварель» ГУО «Гимназия г. Ганцевичи». За сохранение национальных традиций в детском хоровом творчестве дополнительно награжден коллектив «Валошкі» ГУО «Хотыничская средняя школа», лучшим солистом стал Антон Крупенич из коллектива «Вдохновение» ГУО «Раздяловичская средняя школа».

Определены победители районного этапа республиканского конкурса «Спяваем разам»
Определены победители районного этапа республиканского конкурса «Спяваем разам»

Впереди у юных талантов не только выступление на зональном этапе конкурса в г. Барановичи, совершенствование своих навыков, но и покорение новых вершин.

Оксана Рылко, главный специалист отдела по образованию Ганцевичского райисполкома


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Время не стоит на месте, а в ногу с ним смело шагают учреждения образования района. Проанализировав возможности и современные тенденции
 
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