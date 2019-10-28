Определены победители районного этапа республиканского конкурса «Спяваем разам»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Время не стоит на месте, а в ногу с ним смело шагают учреждения образования района. Проанализировав возможности и современные тенденции в искусстве, вокальные коллективы во главе с руководителями провели немало времени на репетициях, чтобы достойно представить свое творчество на суд жюри во время очередного конкурса.









Районный этап республиканского конкурса «Спяваем разам» прошел в актовом зале средней школы № 3 г. Ганцевичи 25 октября. Заявку на участие подали 11 коллективов. Поддержать участников пришли не только друзья и одноклассники, но и родители. Артистизм, музыкальность и выразительность детских хоров покорили сердце жюри и организаторов мероприятия. Победителем конкурса единогласно признан коллектив «Журавінка» ГУО «Ганцевичский районный центр детского и юношеского творчества», в тройку призеров вошли «Музыкальная волна» ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» и «Акварель» ГУО «Гимназия г. Ганцевичи». За сохранение национальных традиций в детском хоровом творчестве дополнительно награжден коллектив «Валошкі» ГУО «Хотыничская средняя школа», лучшим солистом стал Антон Крупенич из коллектива «Вдохновение» ГУО «Раздяловичская средняя школа».









Впереди у юных талантов не только выступление на зональном этапе конкурса в г. Барановичи, совершенствование своих навыков, но и покорение новых вершин.

Оксана Рылко, главный специалист отдела по образованию Ганцевичского райисполкома

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