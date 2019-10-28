ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Псориаз. Причины, профилактика, лайфхаки

29.10.2019 12:59 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

29 октября в международном календаре обозначен как Всемирный день псориаза. Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза. Эта дата затрагивает тех людей, которые страдают от этого заболевания, а также врачей-дерматологов, помогающих людям лечить его.

Что такое псориаз?

Под названием «псориаз» в древности обозначали не одно, а целую группу хронических кожных заболеваний воспалительного характера, его считали одним из проявлений лепры, из-за чего многие люди, страдающие псориазом, изолировались от общества, как прокаженные. Впервые термин «псориаз» был применен в Древней Греции для обозначения проявлений в виде чешуйчатых локализованных изменений кожных покровов, сопровождающихся сильным зудом. 

На сегодня существует несколько определений этого заболевания:

  1. Псориаз – аутоиммунное заболевание. В его основе сбой в работе иммунитета.
  2. Псориаз – это заболевание, которое вызвано нарушением роста, деления и созревания клеток эпителия — кератиноцитов. Результатом таких изменений в коже становится нападение иммунных клеток Т-лимфоцитов и макрофагов на больные клетки кожи

Какие причины этого заболевания?

  1. Стрессовые состояния, длительное напряжение, нервно-психические травмы
  2. Инфекционные заболевания, вакцинации
  3. Физические травмы и травматизация кожи (укусы, ожоги, порезы и др.)
  4. Гормональные изменения при беременности, грудном вскармливании, в подростковый и климактерический периоды
  5. Переохлаждение, особенно длительное
  6. Интенсивная лекарственная терапия (особенно с применением антибиотиков, фитопрепаратов и др.), т.е. лекарственная интоксикация
  7. Злоупотребление продуктами, обостряющими псориаз (цитрусовые, шоколад и т.д.), и пищевые отравления
  8. Алкогольная интоксикация
  9. Длительное пребывание на солнце (инсоляция), перемена климата

Как распознать псориаз?

У пациента, болеющего псориазом, всегда есть некоторые общие признаки, наблюдая которые, можно определить это заболевание. При псориазе характерна так называемая триада признаков, одновременное присутствие которых однозначно свидетельствует о том, что человек болен:

  • Стеариноподобные пятна. Если немного поскрести любую бляшку на коже, то от неё начнут отделяться чешуйки, похожие на частички стеарина, а сама бляшка будет похожа по фактуре на пятно стеарина или парафина.
  • Терминальная пленка. Удалив все чешуйки с поверхности, под ними можно наблюдать ярко-красную блестящую поверхность.
  • Симптом «кровавой росы». Очень характерный признак псориаза. Если полностью соскоблить бляшку, то на поверхности выступят маленькие капельки крови.

В начале заболевания сыпь в большинстве случаев носит ограниченный характер и представлена одиночными бляшками, обычно на волосистой части головы, разгибательной поверхности локтевых, коленных суставов, области поясницы, крестца и др.) Первичным элементом псориаза является одиночная папула розового или красного цвета, которая покрыта большим количеством рыхлых серебристо-белых чешуек. Заболевание в течение длительного периода, а иногда и на протяжении всей жизни больного может протекать относительно легко, не нарушая жизненно важных функций организма. Высыпания могут локализоваться, например, только на волосистой части головы в виде отдельных бляшек или на разгибательных поверхностях крупных суставов в качестве так называемых «дежурных бляшек» размером до 2–3 см, что не особенно беспокоит больного. Однако в ряде случаев псориатические высыпания занимают большую площадь кожного покрова, включая гладкую кожу и волосистую часть головы (в виде шлема), и сопровождаются обильным шелушением, чувством стянутости кожи, зудом, что значительно осложняет жизнь больного и заставляет часто обращаться за помощью к врачу. Сложность диагностирования псориаза заключается в том, что существует множество форм этой болезни, для каждой из которых характерны свои проявления.

Псориаз. Причины, профилактика, лайфхаки

Методы профилактики

  1. Избегать стрессовых факторов. Замечено, что люди, склонные к псориазу, в то же время склонны и к сильным эмоциональным реакциям, а учитывая, что сам псориаз — уже причина многих психологических трудностей, получается замкнутый круг. Больному важно помнить, что позитивный настрой — самое эффективное лекарство.
  2. Носите правильную одежду. Трение некоторых участков кожи может провоцировать усиление высыпаний, потому стоит выбирать удобную и дышащую одежду. Лайфхак: носите одежду светлого цвета при обострении (отпадающие чешуйки более заметны на темной ткани).
  3. Вести здоровый образ жизни. Помимо работы и вкусной правильной еды вашему организму нужно отдыхать. Старайтесь как можно чаще выбираться на природу и заниматься спортом. Лайфхак: если вы склонны к летним обострениям, избегайте прямых солнечных лучей и не забывайте наносить на тело защитные кремы. При обострении не посещайте бани и сауны, чтобы обострение не затянулось.
  4. Ухаживать за кожей. Здесь важно не травмировать ее: принимайте легкий душ, используйте специальные кремы и косметику из аптек, которые подходят вашей коже.
  5. Будьте оптимистом. Позитивное мышление и оптимистический настрой для больного псориазом особенно важны. Уделяйте больше времени приятным занятиям — чтению, просмотру любимых фильмов, общению с близкими.

Основным можно считать принцип: «научись жить с псориазом». Сегодня существуют методы терапии, которые позволяют не только достичь ремиссии (очищения кожи), но и в определенной степени контролировать псориаз (длительная ремиссия).

Для этого необходимо следовать рекомендациям врача, запастись терпением и оптимистическим настроением.

Пом. врача-гигиениста                                                         Елена Цеван

(Visited 1 times, 1 visits today)
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 октября в международном календаре обозначен как Всемирный день псориаза. Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций
 
Новости дня
Новости разные
 
Как и когда нужно заплатить земельный налог и налог на недвижимость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика