Псориаз. Причины, профилактика, лайфхаки

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

29 октября в международном календаре обозначен как Всемирный день псориаза. Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза. Эта дата затрагивает тех людей, которые страдают от этого заболевания, а также врачей-дерматологов, помогающих людям лечить его.

Что такое псориаз?

Под названием «псориаз» в древности обозначали не одно, а целую группу хронических кожных заболеваний воспалительного характера, его считали одним из проявлений лепры, из-за чего многие люди, страдающие псориазом, изолировались от общества, как прокаженные. Впервые термин «псориаз» был применен в Древней Греции для обозначения проявлений в виде чешуйчатых локализованных изменений кожных покровов, сопровождающихся сильным зудом.

На сегодня существует несколько определений этого заболевания:

Псориаз – аутоиммунное заболевание. В его основе сбой в работе иммунитета. Псориаз – это заболевание, которое вызвано нарушением роста, деления и созревания клеток эпителия — кератиноцитов. Результатом таких изменений в коже становится нападение иммунных клеток Т-лимфоцитов и макрофагов на больные клетки кожи

Какие причины этого заболевания?

Стрессовые состояния, длительное напряжение, нервно-психические травмы Инфекционные заболевания, вакцинации Физические травмы и травматизация кожи (укусы, ожоги, порезы и др.) Гормональные изменения при беременности, грудном вскармливании, в подростковый и климактерический периоды Переохлаждение, особенно длительное Интенсивная лекарственная терапия (особенно с применением антибиотиков, фитопрепаратов и др.), т.е. лекарственная интоксикация Злоупотребление продуктами, обостряющими псориаз (цитрусовые, шоколад и т.д.), и пищевые отравления Алкогольная интоксикация Длительное пребывание на солнце (инсоляция), перемена климата

Как распознать псориаз?

У пациента, болеющего псориазом, всегда есть некоторые общие признаки, наблюдая которые, можно определить это заболевание. При псориазе характерна так называемая триада признаков, одновременное присутствие которых однозначно свидетельствует о том, что человек болен:

Стеариноподобные пятна. Если немного поскрести любую бляшку на коже, то от неё начнут отделяться чешуйки, похожие на частички стеарина, а сама бляшка будет похожа по фактуре на пятно стеарина или парафина.

Терминальная пленка. Удалив все чешуйки с поверхности, под ними можно наблюдать ярко-красную блестящую поверхность.

Симптом «кровавой росы». Очень характерный признак псориаза. Если полностью соскоблить бляшку, то на поверхности выступят маленькие капельки крови.

В начале заболевания сыпь в большинстве случаев носит ограниченный характер и представлена одиночными бляшками, обычно на волосистой части головы, разгибательной поверхности локтевых, коленных суставов, области поясницы, крестца и др.) Первичным элементом псориаза является одиночная папула розового или красного цвета, которая покрыта большим количеством рыхлых серебристо-белых чешуек. Заболевание в течение длительного периода, а иногда и на протяжении всей жизни больного может протекать относительно легко, не нарушая жизненно важных функций организма. Высыпания могут локализоваться, например, только на волосистой части головы в виде отдельных бляшек или на разгибательных поверхностях крупных суставов в качестве так называемых «дежурных бляшек» размером до 2–3 см, что не особенно беспокоит больного. Однако в ряде случаев псориатические высыпания занимают большую площадь кожного покрова, включая гладкую кожу и волосистую часть головы (в виде шлема), и сопровождаются обильным шелушением, чувством стянутости кожи, зудом, что значительно осложняет жизнь больного и заставляет часто обращаться за помощью к врачу. Сложность диагностирования псориаза заключается в том, что существует множество форм этой болезни, для каждой из которых характерны свои проявления.

Методы профилактики

Избегать стрессовых факторов. Замечено, что люди, склонные к псориазу, в то же время склонны и к сильным эмоциональным реакциям, а учитывая, что сам псориаз — уже причина многих психологических трудностей, получается замкнутый круг. Больному важно помнить, что позитивный настрой — самое эффективное лекарство. Носите правильную одежду. Трение некоторых участков кожи может провоцировать усиление высыпаний, потому стоит выбирать удобную и дышащую одежду. Лайфхак: носите одежду светлого цвета при обострении (отпадающие чешуйки более заметны на темной ткани). Вести здоровый образ жизни. Помимо работы и вкусной правильной еды вашему организму нужно отдыхать. Старайтесь как можно чаще выбираться на природу и заниматься спортом. Лайфхак: если вы склонны к летним обострениям, избегайте прямых солнечных лучей и не забывайте наносить на тело защитные кремы. При обострении не посещайте бани и сауны, чтобы обострение не затянулось. Ухаживать за кожей. Здесь важно не травмировать ее: принимайте легкий душ, используйте специальные кремы и косметику из аптек, которые подходят вашей коже. Будьте оптимистом. Позитивное мышление и оптимистический настрой для больного псориазом особенно важны. Уделяйте больше времени приятным занятиям — чтению, просмотру любимых фильмов, общению с близкими.

Основным можно считать принцип: «научись жить с псориазом». Сегодня существуют методы терапии, которые позволяют не только достичь ремиссии (очищения кожи), но и в определенной степени контролировать псориаз (длительная ремиссия).

Для этого необходимо следовать рекомендациям врача, запастись терпением и оптимистическим настроением.

Пом. врача-гигиениста Елена Цеван

(Visited 1 times, 1 visits today)