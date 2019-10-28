В Бресте почтили память узников Брестского гетто

Источник материала: Виртуальный Брест

Траурный митинг состоялся у памятника узникам гетто, который установлен в центре города. Венки и цветы к мемориалу возложили брестчане, представители местной власти, дипломатического корпуса и общественных организаций. Раввин Хаим Рабинович прочел поминальную молитву. Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших.









— В годы Второй мировой войны в Брестской области было уничтожено 165 тысяч евреев. Более 55 тысяч человек были убиты на Бронной Горе. Все они стали безвинными жертвами нацизма. Мы всегда будем помнить зверства, совершенные нацистами. Мы будем помнить, что ими была уничтожена половина еврейского населения Европы. Мы не должны забывать, чтобы подобное больше никогда не повторилось, — сказал председатель городской иудейской религиозной общины «Эмуна» Борис Брук.





















Брестское гетто было уничтожено 77 лет назад, в октябре 1942 года. Большинство узников было расстреляно в урочище Бронная Гора недалеко от Березы.