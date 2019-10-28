﻿ В Бресте почтили память узников Брестского гетто. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте почтили память узников Брестского гетто

29.10.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Траурный митинг состоялся у памятника узникам гетто, который установлен в центре города. Венки и цветы к мемориалу возложили брестчане, представители местной власти, дипломатического корпуса и общественных организаций. Раввин Хаим Рабинович прочел поминальную молитву. Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших.

В Бресте почтили память узников Брестского гетто

В Бресте почтили память узников Брестского гетто

— В годы Второй мировой войны в Брестской области было уничтожено 165 тысяч евреев. Более 55 тысяч человек были убиты на Бронной Горе. Все они стали безвинными жертвами нацизма. Мы всегда будем помнить зверства, совершенные нацистами. Мы будем помнить, что ими была уничтожена половина еврейского населения Европы. Мы не должны забывать, чтобы подобное больше никогда не повторилось, — сказал председатель городской иудейской религиозной общины «Эмуна» Борис Брук.

В Бресте почтили память узников Брестского гетто

В Бресте почтили память узников Брестского гетто

В Бресте почтили память узников Брестского гетто

В Бресте почтили память узников Брестского гетто

В Бресте почтили память узников Брестского гетто

Брестское гетто было уничтожено 77 лет назад, в октябре 1942 года. Большинство узников было расстреляно в урочище Бронная Гора недалеко от Березы.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Траурный митинг состоялся у памятника узникам гетто, который установлен в центре города. Венки и цветы к мемориалу возложили брестчане, представители местной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять секретов королевы Елизаветы II, о которых вы не догадывались
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика