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Надёжное партнёрство

29.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24-25 октября посетил с официальным визитом Казахстан.

Надёжное партнёрство

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева прошла 25 октября в резиденции «Акорда» в Нур-Султане. Лидеры двух стран обсудили расширение промышленной кооперации, совместное сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий. По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов.

    Президент Беларуси заверил на переговорах с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что Беларусь всегда будет надёжным партнёром для Казахстана.

    Глава государства обратил внимание, что Беларусь и Казахстан вместе с Россией находятся в центре интеграционных процессов. И без Казахстана сегодня не обходится ни одно направление интеграции.

    Касым-Жомарт Токаев в свою очередь подчеркнул, что визит белорусского лидера — желанное событие для Казахстана и хорошая возможность подтвердить абсолютно дружественный характер взаимоотношений между странами, придать серьёзный импульс деловому сотрудничеству, будь это сфера экономики, гуманитарные связи или международное сотрудничество.

    Глава белорусского государства констатировал, что Казахстан — один из ключевых торговых партнёров Беларуси. За три года товарооборот между странами увеличился более чем в два раза. В 2018 г. он достиг $900 млн. «Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота. Да, есть определённый дисбаланс в торговле в пользу Беларуси, но в последние годы — и это хорошие темпы — существенно вырос импорт из Казахстана», — обратил внимание Александр Лукашенко.


Надёжное партнёрство

    Беларусь готова рассмотреть предложения казахстанской стороны по достижению сбалансированного товарооборота, заявил Президент. «По всем вопросам, которые у нас стоят в двусторонней повестке дня, достигнуты соглашения. Мы сегодня готовы двигаться дальше — от простой торговли к созданию большего количества совместных предприятий», — подчеркнул белорусский лидер.

    Александр Лукашенко отметил, что сегодня успешно функционируют совместные предприятия по сборке белорусской техники: комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники. Есть договорённость об увеличении объёмов производства комбайнов, а также определена стратегия дальнейшей работы по выпуску техники Минского тракторного завода в Казахстане.

    Он отметил, что наряду с промышленной кооперацией страны обладают необходимым потенциалом для наращивания эффективного сотрудничества в других отраслях экономики: сельском хозяйстве, транспорте и логистике, дорожном строительстве, высоких технологиях, мирном освоении Космоса.

    Традиционно белорусскую сторону интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты. «Как вы знаете, Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны», — обратил внимание Президент.

    Беларусь и Казахстан уже давно сотрудничают в сфере высоких технологий. «С учётом развития данной сферы открываются хорошие возможности для двустороннего инвестиционного взаимодействия. Мы договорились проработать вопрос о создании в нашей стране совместного венчурного фонда, который займётся развитием перспективных компаний и стартапов. Опыт у Казахстана большой», — отметил Александр Лукашенко.

     Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал предложение о проведении форума межрегионального сотрудничества и выразил уверенность, что сотрудничество на уровне регионов также будет успешным, плодотворным, поскольку Казахстан и Беларусь уже имеют хороший опыт подобного взаимодействия с другими государствами. «В настоящее время в Казахстане работают порядка 340 предприятий с участием белорусского капитала. При этом восемь совместных предприятий занимаются производством крупной промышленной и сельскохозяйственной техники. Достигли договорённости рассмотреть возможность реализации дополнительных двух-трёх совместных проектов в области сельского хозяйства и военно-технического сотрудничества», — отметил Касым-Жомарт Токаев.


Надёжное партнёрство

    По итогам встречи правительства двух стран заключили соглашение о сотрудничестве в области миграции. О сотрудничестве и взаимодействии договорились Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси и Комитет национальной безопасности Казахстана.

    Министерства иностранных дел подписали план сотрудничества на 2020-2021 гг. Соглашение о сотрудничестве заключили Следственный комитет Беларуси и Генеральная прокуратура Казахстана. Государственный комитет по имуществу Беларуси и Министерство юстиции Казахстана подписали соглашение по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества. Было заключено соглашение между Национальной академией наук Беларуси и Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.

Беларусь и Казахстан подписали шесть соглашений. Президент Беларуси уверен, что их результаты придадут новую позитивную динамику углублению стратегического партнёрства Минска и Нур-Султана.

По материалам БелТА подготовила Елена КРАВЦОВА.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 24-25 октября посетил с официальным визитом Казахстан. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента...
 
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