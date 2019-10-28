ГАИ призывает к повышенному вниманию на дороге во время непогоды

Источник материала: Газета Авангард





ГАИ призывает к повышенному вниманию на дороге в условиях переменчивой осенней погоды, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют колебания температуры от минусовых до плюсовых значений, а также туманы и дожди, в связи с чем на отдельных участках дорог возможно внезапное образование гололедицы. По этой причине организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети на предмет своевременного устранения дорожными и коммунальными службами возможной скользкости.

«Госавтоинспекция просит водителей учитывать, что в сложившихся погодных условиях внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой. Стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, а также избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов», — рассказали в ГАИ.

Кроме того, нужно повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, пристегиваться всем сидящим в автомобиле, обеспечить безопасную перевозку детей с применением удерживающих устройств. Также во избежание очередей на шиномонтажах рекомендуется заранее позаботиться о сезонной смене шин. При низких температурах летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, при экстренном торможении автомобиль может уйти в неуправляемый занос. Пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо пересекать дорогу в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться. Также нужно использовать световозвращающие элементы.-0-