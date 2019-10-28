Лукашенко считает, что в Беларуси стабилизировалась ситуация с наркоманией

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси отметил, что ситуация с наркоторговлей и потреблением запрещенных веществ в республике стабилизировалась. При этом он добавил, что борьбу надо продолжать.

«Принятые в Беларуси в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию. Нам удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, так называемых спайсов, основными потребителями которых была молодежь. Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов», - заявил глава государства на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании.

Он привел данные статистики. Так, за прошедшие пять лет количество наркопреступлений сократилось в 1,5 раза, а совершенных с участием несовершеннолетних - примерно в 5 раз. Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США.

«Однако, несмотря на приведенные показатели, особых поводов для самоуспокоенности нет», - подчеркнул он.

Президент указал на особое географическое положение Беларуси, и подчеркнул, что наркокартели стремятся воспользоваться удобной логистикой. Например, за 2018 год, по его словам, на границе Беларуси было задержано суммарно около полутонны гашиша, больше 36 кг психотропов.

«Руководители преступных групп, чтобы втянуть молодежь в распространение наркотиков, активно используют электронные площадки: сомнительные сайты, мессенджеры», - констатировал Лукашенко.

Он потребовал от правоохранительных органов принятия любых мер для наказания руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика.

"Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, - тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью", - потребовал Лукашенко.

Вместе с тем глава государства указал на недостаточные меры по профилактике наркоторговли и наркомании.

"Я неоднократно говорил: пока будем бороться только с последствиями, а не с причинами, коренного улучшения ситуации не добьемся. Самый эффективный барьер на пути распространения наркотиков - это их тотальное непринятие обществом. Не будет спроса, не будет и предложений. Нам этого нужно добиваться", - подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что наркоманами в большинстве случаев становятся молодые люди, не осознающие до конца опасность наркотиков. Поэтому, по словам Лукащенко, действовать необходимо на упреждение по линии учреждений образования, здравоохранения и, конечно, прежде всего семьи.