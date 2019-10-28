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График проведения основного (областных, Минского городского) и полуфинала заключительного этапа XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»
29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Полуфинал конкурса состоится 21.03.2020 г. на базе государственного учреждения образования «Центр «Национальная школа красоты».
Финал конкурса состоится 15.05.2020 г. на базе культурно-спортивного республиканского унитарного предприятия «Дворец спорта».
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График проведения основного (областных, Минского городского) и полуфинала заключительного этапа XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»
№ п/п Дата проведения Наименование области Место проведения 1 25.01.2020 Гомельская область Государственное учреждение «Гомельский областной...
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