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График проведения основного (областных, Минского городского) и полуфинала заключительного этапа XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»

29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

 

№ п/п Дата проведения Наименование области Место проведения
1 25.01.2020 Гомельская область Государственное учреждение «Гомельский областной общественно-культурный центр»
2 26.01.2020 Могилевская область Государственное учреждение культуры «дворец культуры области»
3 01.02.2020 Гродненская область Учреждение образования «Гродненский государственный колледж искусств»
4 02.02.2020 Брестская область Государственное учреждение «Брестская областная филармония»
5 07.02.2020 Витебская область Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск»
6 08.02.2020- 09.02.2020 Минская область, Минск Государственное учреждение образования «Центр «Национальная школа красоты»

 

Полуфинал конкурса состоится 21.03.2020 г. на базе государственного учреждения образования «Центр «Национальная школа красоты».

Финал конкурса состоится 15.05.2020 г. на базе культурно-спортивного республиканского унитарного предприятия «Дворец спорта».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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  № п/п Дата проведения Наименование области Место проведения 1 25.01.2020 Гомельская область Государственное учреждение «Гомельский областной...
 
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