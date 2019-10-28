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Информация о запланированных к проведению подготовительных (региональных) отборах участниц Национального конкурса «Мисс Беларусь»

29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

 

Место проведения
(районный центр, город областного подчинения, областной центр
Республики Беларусь)		 Дата проведения, время Площадка проведения Формат мероприятия
г.Могилев 27.11.2019, 16.00 г.Могилев, УК «Могилевский городской Центр культуры и досуга» кастинг
г.Бобруйск 11.12.2019 11.00 г.Бобруйск,
ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска»		 кастинг
Белыничский район 16.11.2019 10.00 г.Белыничи, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Белыничского района» кастинг
Бобруйский район 29.11.2019

17.00

 г.Бобруйск, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Бобруйского района» культурное мероприятие
Быховский район 22.11.2019, 15.00 г.Быхов, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Быховского района» кастинг
Глусский район 29.11.2019 15.00 г.п.Глуск, отдел киновидеомероприятий (кинотеатр «Орион») ГУК «Централизованная клубная система Глусского района» кастинг
Горецкий район 12.12.2019 16.00 г.Горки, ГУО «Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства г.Горки» кастинг
Дрибинский район 22.11.2019 15.00

г.п.Дрибин, районный Центр культуры ГУК «Дрибинская централизованная клубная система»

 кастинг
Кировский район 22.11.2019 15.30 г.Кировск, районный Центр культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Кировского района» кастинг
Климовичский район 22.11.2019, 15.00 г.Климовичи, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Климовичского района» культурное мероприятие
Кличевский район 29.11.2019, 15.00 г.Кличев, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района» культурное мероприятие
Костюковичский район 30.11.2019 18.00 г.Костюковичи, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Костюковичского района» кастинг
Краснопольский район 23.11.2019, 11.00 г.п.Краснополье, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Краснопольского района» кастинг
Кричевский район 23.11.2019 12.00 г.Кричев, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Кричевского района» кастинг
Круглянский район 22.11.2019, 17.00 г.Круглое, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Круглянского района» кастинг
Могилевский район 23.11.2019, 12.00 Могилевский район, Вейнянский Центр культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Могилевского района» кастинг
Мстиславский район 21.11.2019, 16.30 г.Мстиславль, районный Центр культуры и народного творчества ГУК «Централизованная клубная система Мстиславского района» кастинг
Осиповичский район 11.12.2019, 18.00 г.Осиповичи, ГУК «Многопрофильный молодежно-подростковый центр «Ровесник» кастинг
Славгородский район 19.11.2019, 10.00 г.Славгород, районный Центр культуры и народного творчества ГУК «Централизованная клубная система Славгородского района» кастинг
Хотимский район 22.11.2019, 18.00 г.п.Хотимск, районный Центр культуры «Мир» ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» кастинг
Чаусский район 29.11.2019 15.00 г.Чаусы, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Чаусского района» культурное мероприятие
Чериковский район 29.11.2019, 17.30 г.Чериков, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Чериковского района» кастинг
Шкловский район 22.11.2019 18.00 г.Шклов, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Шкловского района» культурное мероприятие

 

 
Теги: Могилев
 
 
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