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Информация о запланированных к проведению подготовительных (региональных) отборах участниц Национального конкурса «Мисс Беларусь»
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Источник материала:
Новости Хотимска
|Место проведения
(районный центр, город областного подчинения, областной центр
Республики Беларусь)
|Дата проведения, время
|Площадка проведения
|Формат мероприятия
|г.Могилев
|27.11.2019, 16.00
|г.Могилев, УК «Могилевский городской Центр культуры и досуга»
|кастинг
|г.Бобруйск
|11.12.2019 11.00
|г.Бобруйск,
ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска»
|кастинг
|Белыничский район
|16.11.2019 10.00
|г.Белыничи, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Белыничского района»
|кастинг
|Бобруйский район
|29.11.2019
17.00
|г.Бобруйск, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Бобруйского района»
|культурное мероприятие
|Быховский район
|22.11.2019, 15.00
|г.Быхов, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Быховского района»
|кастинг
|Глусский район
|29.11.2019 15.00
|г.п.Глуск, отдел киновидеомероприятий (кинотеатр «Орион») ГУК «Централизованная клубная система Глусского района»
|кастинг
|Горецкий район
|12.12.2019 16.00
|г.Горки, ГУО «Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства г.Горки»
|кастинг
|Дрибинский район
|22.11.2019 15.00
|
г.п.Дрибин, районный Центр культуры ГУК «Дрибинская централизованная клубная система»
|кастинг
|Кировский район
|22.11.2019 15.30
|г.Кировск, районный Центр культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Кировского района»
|кастинг
|Климовичский район
|22.11.2019, 15.00
|г.Климовичи, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Климовичского района»
|культурное мероприятие
|Кличевский район
|29.11.2019, 15.00
|г.Кличев, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района»
|культурное мероприятие
|Костюковичский район
|30.11.2019 18.00
|г.Костюковичи, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Костюковичского района»
|кастинг
|Краснопольский район
|23.11.2019, 11.00
|г.п.Краснополье, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Краснопольского района»
|кастинг
|Кричевский район
|23.11.2019 12.00
|г.Кричев, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Кричевского района»
|кастинг
|Круглянский район
|22.11.2019, 17.00
|г.Круглое, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Круглянского района»
|кастинг
|Могилевский район
|23.11.2019, 12.00
|Могилевский район, Вейнянский Центр культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Могилевского района»
|кастинг
|Мстиславский район
|21.11.2019, 16.30
|г.Мстиславль, районный Центр культуры и народного творчества ГУК «Централизованная клубная система Мстиславского района»
|кастинг
|Осиповичский район
|11.12.2019, 18.00
|г.Осиповичи, ГУК «Многопрофильный молодежно-подростковый центр «Ровесник»
|кастинг
|Славгородский район
|19.11.2019, 10.00
|г.Славгород, районный Центр культуры и народного творчества ГУК «Централизованная клубная система Славгородского района»
|кастинг
|Хотимский район
|22.11.2019, 18.00
|г.п.Хотимск, районный Центр культуры «Мир» ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района»
|кастинг
|Чаусский район
|29.11.2019 15.00
|г.Чаусы, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Чаусского района»
|культурное мероприятие
|Чериковский район
|29.11.2019, 17.30
|г.Чериков, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Чериковского района»
|кастинг
|Шкловский район
|22.11.2019 18.00
|г.Шклов, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Шкловского района»
|культурное мероприятие
Теги
: Могилев
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Место проведения (районный центр, город областного подчинения, областной центр Республики Беларусь) Дата проведения, время Площадка проведения Формат...
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