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Слуцкие школьники стали призёрами XXII областного конкурса работ исследовательского характера

29.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

26 октября состоялся финал XXII конкурса работ исследовательского характера учащихся учреждений образования Минской области. Более 250 юных исследователей приняли участие в конкурсе.

Слуцкие школьники стали призёрами XXII областного конкурса работ исследовательского характера

Всего для участия в конкурсе поступило 736 работ учащихся учреждений общего среднего, профессионально – технического и средне – специального образования из всех районов Минской области. После отбора в финале свои работы представили 250 учащихся в 19 секциях на четырёх площадках: Минский областной институт развития образования, Минский государственный областной лицей, средняя школа № 1 г. Фаниполь Дзержинского района и Заславская средняя школа № 1 Минского района.

14 учеников школ Случчины представили 12 работ. Победителями стали:

Владислав Алешко (10 класс, гимназия №2) – диплом I степени в секции "немецкий язык", руководитель Т. Г. Сорока.

Артур Царикович (11 класс, СШ №11) – диплом I степени в секции "Информатика", руководитель В. А. Жук.

Анастасия Кривленя (11 класс, СШ №11) – диплом II степени в секции "Информатика", руководитель В. А. Жук.

Полина Бузун (10 класс, гимназия №1) – диплом III степени в секции "география", глава М. Ф. Цвирко.

Победители конкурса представят Минскую область на заключительном этапе республиканских конкурсов работ исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным предметам в 2020 году.

Официальные результаты конкурса размещены на сайтах главного управления по образованию Минского областного  исполнительного комитета и областного института развития образования.

SlutskGorod

 
 
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26 октября состоялся финал XXII конкурса работ исследовательского характера учащихся учреждений образования Минской области. Более 250 юных исследователей приняли...
 
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