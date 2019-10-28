ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке пройдёт бесплатная тренировка по дрифту для всех желающих

29.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке пройдёт бесплатная тренировка по дрифту для всех желающих

В субботу, 2 ноября, на новом стадионе технических видов спорта пройдёт бесплатная тренировка по дрифту для всех желающих. Об этом сообщается в группе Matsuri | BY Вконтакте.

— Приглашаются пилоты из Слуцка, Солигорска и ближайших поселений! 2 ноября на стадионе ДОСААФ пройдёт бесплатная тренировка и обучение дрифту, ждём всех, кто желает получить первые навыки или поднять свой уровень. Покрытие сухое и мокрое, — говорится в сообщении.

Как пояснили организаторы, мероприятие послужит приобщению случчан к автоспорту. Обучение с 11:00 до 16:00 проведёт профессионал экстремального вождения Илья Туревич.

Главное условие участие - автомобиль с задним приводом (RWD, задние колёса ведущие).

Ссылка на регистрацию: docs.google.com/forms/d/e/1FAIp...


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 2 ноября, на новом стадионе технических видов спорта пройдёт бесплатная тренировка по дрифту для всех желающих. Об этом сообщается в группе Matsuri | BY...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко поручил завершить сбор культур до 7 ноября: «Расслабились в конце уборки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика