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В Слуцке пройдёт бесплатная тренировка по дрифту для всех желающих
29.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В субботу, 2 ноября, на новом стадионе технических видов спорта пройдёт бесплатная тренировка по дрифту для всех желающих. Об этом сообщается в группе
— Приглашаются пилоты из Слуцка, Солигорска и ближайших поселений! 2 ноября на стадионе ДОСААФ пройдёт бесплатная тренировка и обучение дрифту, ждём всех, кто желает получить первые навыки или поднять свой уровень. Покрытие сухое и мокрое, — говорится в сообщении.
Как пояснили организаторы, мероприятие послужит приобщению случчан к автоспорту. Обучение с 11:00 до 16:00 проведёт профессионал экстремального вождения Илья Туревич.
Главное условие участие - автомобиль с задним приводом (RWD, задние колёса ведущие).
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В субботу, 2 ноября, на новом стадионе технических видов спорта пройдёт бесплатная тренировка по дрифту для всех желающих. Об этом сообщается в группе Matsuri | BY...
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