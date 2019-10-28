В Слуцке пройдёт бесплатная тренировка по дрифту для всех желающих

Источник материала: Слуцк Город





В субботу, 2 ноября, на новом стадионе технических видов спорта пройдёт бесплатная тренировка по дрифту для всех желающих. Об этом сообщается в группе Matsuri | BY Вконтакте.

— Приглашаются пилоты из Слуцка, Солигорска и ближайших поселений! 2 ноября на стадионе ДОСААФ пройдёт бесплатная тренировка и обучение дрифту, ждём всех, кто желает получить первые навыки или поднять свой уровень. Покрытие сухое и мокрое, — говорится в сообщении.

Как пояснили организаторы, мероприятие послужит приобщению случчан к автоспорту. Обучение с 11:00 до 16:00 проведёт профессионал экстремального вождения Илья Туревич.

Главное условие участие - автомобиль с задним приводом (RWD, задние колёса ведущие).

Ссылка на регистрацию: docs.google.com/forms/d/e/1FAIp...



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