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Пять секретов королевы Елизаветы II, о которых вы не догадывались
Источник материала: СТВ
Секреты королевы Елизаветы были раскрыты с ее позволения ближайшей помощницей и костюмером Анджелой Келли. Она написала книгу «Обратная сторона медали: королева, костюмер и гардероб».
Журнал «Hello» разместил на своих страницах отрывки из новой книги, таким образом, раскрыв секреты королевы. О пяти самых необычных рассказываем в нашем материале.
Королеве разнашивают обувь специальные люди
Костюмер рассказала, что обувь Елизаветы разнашивают помощники. Это сделано для того, чтобы королева не попала в ситуацию, когда она не смогла бы идти в своих туфлях. Также известно, что королева не разнашивает обувь самостоятельно, потому что у нее на это не остается времени.
Анджела Келли:
Костюмер рассказала, что ей тоже приходилось заниматься обувью Елизаветы, потому что у них один размер ноги.
Королева сразу согласилась сняться с Джеймсом Бондом
Королева не раздумывала над съемками в эпизоде с Джеймсом Бондом. Она сразу приняла предложение. Ее костюмер сшила два одинаковых платья для Елизаветы и ее каскадера. Он прыгал из вертолета на стадион.
Интрига с цветом шляпки
Скачки в Аскоте – важное событие в мире стиля и моды. Елизавета II каждый раз выбирает для такого события шляпку нового цвета. При этом, она тщательно скрывает цвет головного убора до последнего, так как в букмекерских конторах принимают ставки на цвет шляпки.
Во дворце перед скачками пытаются любыми способами запутать народ и не дать угадать оттенок, который выбрала Елизавета.
Объятия не запрещены
Средства массовой информации посчитали, что королева Елизавета II нарушила этикет, когда позволила Мишель Обаме обнять себя.
Анджела Келли:
Помощница также рассказала, что королева всегда принимает помощь и человеческую доброту. Она доверяет тем, кто находится возле нее, потому что эти люди не представляют угрозы.
Платье для крещения и чай
Анджела Келли рассказала в своей книге, что была сделана точная копия рубашки, в которой крестили детей полтора столетия. В новой версии платья для крещения обряд проходили трое детей герцога и герцогини Кембриджских. Чтобы оно было похоже на оригинал, то должно было быть темнее белого цвета. Поэтому новое белое платье вымачивали в холодной воде с пакетиком крепкого английского чая.
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Секреты королевы Елизаветы были раскрыты с ее позволения ближайшей помощницей и костюмером Анджелой Келли. Она написала книгу «Обратная сторона медали: королева,...
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