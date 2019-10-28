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В Климовичах сгорел школьный автобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Климовичах горел гараж на территории школы.
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По прибытию на место возгорания подразделения МЧС оказалось, что горел гаражный бокс, его кровля и шел плотный дым.
Пожар ликвидировали. Никто не пострадал.
Огонь повредил 650 квадратных метров кровли, имущество в соседнем гараже, лакокрасочное покрытие легковушки Volkswagen и уничтожил автобус «МАЗ-241».
Устанавливается причина случившегося. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в автобусе.
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Новости Беларуси. В Климовичах горел гараж на территории школы. По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 октября. Было получено сообщение о пожаре в...
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