В Климовичах сгорел школьный автобус

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Климовичах горел гараж на территории школы.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 октября. Было получено сообщение о пожаре в гараже средней школы №3.

По прибытию на место возгорания подразделения МЧС оказалось, что горел гаражный бокс, его кровля и шел плотный дым.



Фото: МЧС

Пожар ликвидировали. Никто не пострадал.

Огонь повредил 650 квадратных метров кровли, имущество в соседнем гараже, лакокрасочное покрытие легковушки Volkswagen и уничтожил автобус «МАЗ-241».



Фото: МЧС

Устанавливается причина случившегося. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в автобусе.