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На Бали ищут туриста из Беларуси. Он мог сорваться со скалы, делая селфи
Источник материала: СТВ
Белорусского туриста ищут на Бали – мужчина мог сорваться со скалы.
Как
Происшествие случилось вечером 27 октября. Полиция получила информацию о том, что иностранец упал со скалы. На месте были найдены паспорт белоруса и арендованный автомобиль.
Уточняется, что на утес мужчина приехал один.
Туриста ищут. В первый день поисков работам мешала труднопроходимая местность и плохая видимость, поэтому операция была продолжена на следующий день.
Глава Балийского поисково-спасательного управления отметил, что мужчину пока не нашли, возможно, его тело унесло течение. Поиски продолжаются.
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Белорусского туриста ищут на Бали – мужчина мог сорваться со скалы. Как сообщает издание antaranews.com, ссылаясь на местную полицию, турист из Беларуси делал селфи,...
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