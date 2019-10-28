|
На улице Тимирязева в начале ноября будут укладывать асфальт. Как пойдут троллейбусы
Источник материала: Tut.by
Участок улицы Тимирязева будут асфальтировать 2 и 9 ноября. Как в эти дни пойдут троллейбусы,
Улица Тимирязева на участке от Орловской до Саперов будут асфальтировать. 2 ноября движение троллейбусов № 39, 77 со стороны станции метро «Пушкинская» организуют по проспекту Пушкина — улице Орловская — проспекту Победителей — улице Саперов — улице Тимирязева — проспекту Пушкина и дальше по маршрутам.
2 и 9 ноября вместо троллейбусов № 14 по их трассе и расписанию будут работать временные автобусы № 14Т «ДС Масюковщина — Городской Вал».
Пассажиры с проездными или едиными проездными на определенный период (без лимита поездок), в составе которых есть троллейбус, смогут ездить без дополнительной оплаты в автобусах маршрута № 14Т.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улицу Тимирязева на участке от Орловской до Саперов будут асфальтировать. Объясняем, в какие дни в начале ноября троллейбусы пойдут иначе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)