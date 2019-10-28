29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Инсульт – наиболее распространенное заболевание головного мозга в зрелом и пожилом возрасте. В возрасте 65-74 лет встречается почти в 6 раз чаще, чем в 45-54 года. В экономически развитых странах смертность от инсульта занимает 2-3 место в структуре общей смертности. В Каменецком районе в 2018 г. инсульт диагностирован у 145 пациентов, из них 18 умерли; за 9 месяцев этого года – у 94 человек при 21 умершем.

Ишемический инсульт, которому характерно нарушение циркуляции крови внутри сосуда, его частичная или полная непроходимость, встречается наиболее часто. Причиной закупорки сосуда может быть тромб, эмболия, холестериновые бляшки. Способствовать этому могут и определенные заболевания (сосудистые, сердечные, онкологические и т.д.). Геморрагический инсульт встречается реже, но более опасен: происходит нарушение целостности сосуда, его разрыв с последующим кровоизлиянием во внешние полости головного мозга.

У молодых инсульт встречается редко (в возрасте 15-40 лет – 4 % от всех случаев), поэтому его начало часто остается незамеченным. Нужно прислушиваться к своему организму и знать основные симптомы патологии, которые впоследствии могут привести к инсульту. Это систематические головные боли, головокружение, тошнота, иногда рвота, не приносящая облегчения; бессонница или неспокойный сон; нарушения сердечного ритма; спутанность сознания, невнимательность, периодически нарушения ориентации в пространстве; непереносимость или плохое восприятие яркого света; потеря сознания. В данных случаях необходимо обратиться к неврологу и пройти специальное обследование, которое подтвердит или исключит патологию сосудов головного мозга.

Как распознать инсульт?

— при попытке улыбнуться половина лица человека остается неподвижной, отмечается ассиметрия лица, часто опускается угол рта;

— ограничение или отсутствие активных движений в пораженных конечностях, попытка поднять верхнюю или нижнюю конечность оказывается неудачной;

— нарушается речь, человек говорит несвязно, чрезмерно медленно, иногда становится невозможным произнести какую-либо фразу, выговорить слово;

— сильная головная боль, тошнота, может быть рвота, покраснение кожных покровов, возможен судорожный синдром, угнетение или потеря сознания.

В таких случаях требуется срочная неотложная помощь. необходимо вызвать скорую.

Профилактика инсульта направлена на устранение факторов риска. К наиболее значимым из них относят артериальную гипертензию, заболевания сердца, курение, сахарный диабет, ожирение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, применение оральных контрацептивов. Снижение артериального давления на 8-10 мм. рт. ст. в условиях длительной гипотензивной терапии уменьшает в 2 раза частоту развития инсульта. У больных артериальной гипертонией и сахарным диабетом рекомендуется достижение и поддержание идеальной массы тела, что в большинстве случаев требует снижения общей калорийности пищи. Кроме диеты, для снижения массы тела важное значение имеют регулярные физические нагрузки (занятия спортом, пешие прогулки в ускоренном темпе в течение не менее 40 минут ежедневно).

Следите за своим здоровьем, обращайте внимание даже на малейшие отклонения, ведь лучше предупредить инфаркт мозга, чем избавляться от его последствий и подвергать свою жизнь опасности!

Светлана СТАХУРСКАЯ, врач-невролог Высоковской городской больницы.