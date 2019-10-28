Советы призывнику. Осенний призыв 2019

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Рано или поздно наступает день, когда юноши получают повестку в военный комиссариат. Когда призывники видят документ, некоторые из них теряются и думают: что с ней делать? К чему готовиться? А главное, как? Поэтому молодой человек, в лучшем случае, просто прибывает по указанному адресу. В худшем, откладывает требования повестки в сторону, забывая про нее. Как достойно подготовиться и провести первые дни в армии – вам поможет наша инфографика.



