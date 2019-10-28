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Советы призывнику. Осенний призыв 2019
29.10.2019 14:44 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Рано или поздно наступает день, когда юноши получают повестку в военный комиссариат. Когда призывники видят документ, некоторые из них теряются и думают: что с ней делать? К чему готовиться? А главное, как? Поэтому молодой человек, в лучшем случае, просто прибывает по указанному адресу. В худшем, откладывает требования повестки в сторону, забывая про нее. Как достойно подготовиться и провести первые дни в армии – вам поможет наша инфографика.
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Рано или поздно наступает день, когда юноши получают повестку в военный комиссариат. Когда призывники видят Сообщение Советы призывнику. Осенний призыв 2019...
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